L’Erede (titolo originale Halef: Köklerin Çağrısı) si prepara a tornare nella prima serata di Canale 5 con tre nuovi episodi, in onda venerdì 4 settembre, a partire dalle 21:20 sulla rete ammiraglia Mediaset. Al centro delle trame troveremo il grande dilemma interiore che si treoverà ad affrontare Melek: divorziare da Serhat, seguendo la ragione, oppure rimanere al suo fianco, come invece le suggerisce il cuore? Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame L’Erede, puntata del 4 settembre

I Kordagli arrivano per primi al rifugio di Dalyan. Il capo Zyian vuole occuparsi personalmente dell’esecuzione del nipote. Ma prima, visto che Dalyan è ormai alla fine dei suoi giorni, gli confessa un terribile segreto: per diventare erede, fu proprio lui a uccidere suo fratello e a lasciare Dalyan orfano, facendo ricadere la colpa sugli Yelduran.

Poco dopo, anche Serhat e i suoi uomini arrivano al nascondiglio, appena in tempo per sentire la rivelazione di Ziyan e fermarlo prima che uccida Dalyan. Intanto, alla villa, Sultan è determinata a rendere la vita difficile a Yildiz e la costringe a lavare i piatti in cucina prima di poter fare ciò che vuole.

La ragazza non si scoraggia, e dopo essersi rimboccata le manichesi dedica alle faccende, riuscendo persino a trovare il tempo per studiare. Melek è molto combattuta: il cuore le dice di restare con Serhat, ma la ragione le suggerisce di divorziare. Nergis intuisce che dietro tutta questa confusione c’è lo zampino di Sevde.

Il cambiamento di Asir: anticipazioni L’Erede

Asir – consapevole che dovrà pagare con la vita per gli errori del padre – cambia atteggiamento verso la sorella e le confessa di averle sempre voluto bene. Tenta anche di ottenere il perdono di Hicran, la parrucchiera, per i danni causati al suo negozio, ma lei lo manda via di nuovo. Yildiz, toccata dal cambiamento del fratello, chiede a Serhat di risparmiargli la vita, ma lui le risponde di non poter fare nulla.

Nel frattempo Yusuf e Hatcick si stanno riavvicinando. Akif rapisce Asir e lo conduce nel loro covo segreto con l’intenzione di ucciderlo, ma viene fermato da Serhat che, nel frattempo, aveva stretto un accordo con Ziyan, promettendogli la salvezza del figlio in cambio delle quote del terreno minerario. Yildiz va da Melek e le confessa che, pur di vedere Serhat felice, è disposta ad andarsene e a lasciarlo a lei, ma quando Melek raggiunge il suo amato, lui le fa trovare le carte per il divorzio. È stata Nergis a dirgli di farlo.

Cos’altro accade nella dizi turca L’Erede?

La cruenta faida è finita, ma Asir è furioso: avendogli risparmiato la vita, si sente così ferito nell’orgoglio che avrebbe quasi preferito morire. Prova un rancore profondo verso il padre e lo accusa di aver condannato le future generazioni dei Kordagli con l’omicidio del proprio fratello.

La famiglia Yelduran si trova ad affrontare una nuova sfida per il controllo di Urfa. Tutti i leader si riuniranno per votare e decidere chi diventerà il nuovo capo della città.