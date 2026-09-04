Oroscopo Paolo Fox di oggi: venerdì 4 settembre 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 4 settembre 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La voglia di rimettervi in gioco non manca, ma in questa giornata sarà la prudenza a fare la differenza. Sul lavoro è il momento di mettere ordine nei progetti ancora in sospeso e di riflettere bene prima di prendere decisioni importanti, soprattutto se comportano firme, accordi o nuove promesse. In amore cercate di non reagire d’impulso: alcune parole dette senza pensarci potrebbero generare tensioni evitabili. I single, invece, possono lasciarsi guidare dalla spontaneità e attirare attenzioni interessanti. Per il benessere, il consiglio è di rallentare e concedervi più riposo, così da liberarvi della tensione accumulata.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Si apre una giornata più vivace e positiva rispetto al recente passato. Nel lavoro tornano energia e concretezza, condizioni ideali per organizzare meglio le attività e trasformare alcune idee in progetti realizzabili. Anche in amore il clima diventa più disteso: il dialogo aiuta a ritrovare complicità e comprensione, purché non si dia troppo peso alle piccole differenze. La condizione fisica appare in miglioramento e lascia spazio a una sensazione di maggiore vitalità. Cercate comunque di rispettare i vostri ritmi senza esagerare.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questo venerdì porta movimento, idee e nuove occasioni. Nel lavoro potrebbero arrivare una telefonata, una proposta o uno spunto capace di aprire prospettive interessanti. Il rischio è quello di voler fare tutto contemporaneamente: concentratevi sulle priorità per evitare di disperdere energie. L’amore è altrettanto vivace. Chi è in coppia può vivere momenti pieni di entusiasmo, mentre chi è alla ricerca dell’anima gemella potrebbe ricevere le conferme che desiderava. Buona anche la forma mentale.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La giornata di oggi potrebbe procedere a fasi alterne, con momenti di grande lucidità alternati a qualche calo di energia. Sul lavoro affidatevi soprattutto all’intuito nelle prime ore, quando potreste trovare con maggiore facilità la soluzione a questioni ancora irrisolte. Nel corso della giornata sarà invece importante non pretendere troppo da voi stessi. In amore avete bisogno di sincerità e di gesti autentici: lasciate alle spalle vecchie paure e insicurezze. Anche il corpo chiede attenzione. Fate qualche pausa in più e recuperate le energie attraverso il riposo.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Sul lavoro non mancano ambizione e motivazione, ma sarà fondamentale scegliere con cura le persone alle quali affidare compiti e responsabilità. Non tutti potrebbero avere il vostro stesso ritmo. In amore le prospettive sono molto interessanti: le coppie consolidate possono parlare di progetti importanti per il futuro, mentre i single avranno dalla loro un fascino particolarmente intenso. L’energia non manca, ma evitate di sottovalutare piccoli dolori o acciacchi dopo attività fisiche impegnative.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La vostra capacità di analizzare ogni dettaglio rimane uno dei vostri punti di forza, ma oggi sarebbe meglio non trasformarla in un’ossessione per la perfezione. Nel lavoro ci sono segnali incoraggianti per chi sta costruendo qualcosa destinato a durare nel tempo. Abbiate pazienza e continuate a lavorare sui vostri obiettivi. In amore provate a essere meno rigidi: ascoltare il partner e lasciare spazio alle emozioni può aiutare a evitare distanze inutili. Per il benessere, invece, è arrivato il momento di staccare davvero la spina e concedervi qualche momento di tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Una ventata di novità accompagna la giornata della Bilancia e invita a liberarsi di ciò che ormai non porta più valore. Sul lavoro possono arrivare sviluppi interessanti, soprattutto se riuscirete a risolvere alcune questioni rimaste in sospeso e a far rispettare le vostre esigenze senza rinunciare alla diplomazia. Anche il cuore torna protagonista. Le coppie possono riscoprire entusiasmo e complicità, mentre i single hanno buone possibilità di conoscere persone capaci di riaccendere la curiosità. L’umore più sereno si riflette positivamente anche sul benessere generale.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Passione e determinazione caratterizzano questo venerdì. Nel lavoro l’intuito può rivelarsi particolarmente prezioso e aiutarvi a ottenere risposte o conferme che aspettavate da tempo. Fate però attenzione alla gestione del denaro ed evitate spese poco ponderate. In amore torna una maggiore profondità nel rapporto e la complicità può diventare molto intensa. Cercate soltanto di non lasciare spazio a gelosia e sospetti, che rischierebbero di rovinare un momento favorevole. La forma fisica è in recupero.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

La giornata di oggi può essere particolarmente favorevole per il lavoro, soprattutto per chi deve ampliare la propria rete di contatti o discutere nuovi accordi. Non abbiate paura di presentarvi con idee ambiziose: potrebbero essere accolte meglio del previsto. Anche in amore il cielo favorisce la complicità. Le coppie possono vivere momenti piacevoli, mentre per i single non sono esclusi incontri sorprendenti e fuori programma. L’energia è buona, ma attenzione alle spese: prima di acquistare qualcosa, chiedetevi se ne avete davvero bisogno.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La parola chiave di oggi è concretezza. Nel lavoro conviene procedere con metodo, amministrando con attenzione le risorse disponibili e pianificando con calma i prossimi obiettivi. Evitate di prendere decisioni sotto pressione: una strategia ben studiata darà risultati più solidi. In amore il clima appare più sereno e diventa più facile parlare apertamente dei propri desideri. Lasciate che il partner comprenda ciò che provate senza nascondervi dietro un’eccessiva razionalità. La resistenza fisica è buona, ma è necessario sciogliere un po’ della tensione accumulata.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Si apre una giornata favorevole alle novità, al cambiamento e alle idee originali. Sul lavoro la creatività sarà un punto di forza e potrebbe aiutare a trovare soluzioni efficaci per superare alcune difficoltà affrontate in passato. In amore torna il desiderio di condividere momenti piacevoli con maggiore leggerezza. Se nelle ultime giornate ci sono state incomprensioni, sarà comunque importante affrontarle con calma e disponibilità al dialogo. Buona anche la condizione fisica!

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Oggi comincia in modo positivo, con intuizioni e sensazioni che potrebbero rivelarsi particolarmente utili. Nel lavoro il quadro resta abbastanza tranquillo, anche se nel corso del tardo pomeriggio potrebbe emergere un po’ di agitazione legata a questioni economiche o burocratiche ancora da sistemare. In amore le emozioni saranno profonde e coinvolgenti, ma per affrontare eventuali momenti di insicurezza saranno necessarie pazienza e determinazione. Sul fronte della salute è consigliabile rallentare i ritmi.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.