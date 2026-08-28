L’Erede (titolo originale Halef: Köklerin Çağrısı) si prepara a tornare nella prima serata di Canale 5 con tre nuovi episodi, in onda venerdì 28 agosto, a partire dalle 21:20 sulla rete ammiraglia Mediaset. Al centro delle trame troveremo ad attenderci molti colpi di scena. Nella 14^ puntata del serial drammatico turco avvertiremo la grande ansia che assale i protagonisti della dizi turca: cosa accadrà nel momnento in cui Daylan riaprirà gli occhi? Le nuove trame daranno ampio spazio anche le vicende legate a un libro bruciato e a una lettera rivelatrice. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame L’Erede, puntata del 28 agosto

Il tempo sembra fermo nell’attesa che Dalyan si risvegli, e tutti si chiedono cosa succederà quando riaprirà gli occhi. Melek trova sostegno in Sevde e tra le due nasce un legame sempre più stretto. Il futuro è incerto, così come i rapporti dentro e fuori la villa.

Ziyan, Akif e Asir, dopo il fallimento dei loro ultimi piani, decidono di collaborare ancora una volta. Akif accetta di aiutarli solo se Dalyan morirà: è a conoscenza di intrighi pericolosi e teme che possa fare il suo nome. Intanto Melek, preoccupata per la distanza di Serhat, si confida con Sevde, che però la spinge a riflettere.

Il libro bruciato e la lettera rivelazione: anticipazioni L’Erede

Yildiz racconta a Serhat di un libro che il fratello le aveva trovato e bruciato prima che potesse finirlo, “La farfalla nel mio palmo”. Dopo aver narrato la parte della storia che conosceva, Serhat la completa. Mentre Yildiz si addormenta, lui riflette su ciò che lei ha fatto per lui e decide di ricambiare.

Yusuf consegna a Hatçik una lettera in cui svela il motivo del suo silenzio: Sultan gli aveva fatto giurare di vivere il suo amore in segreto. Melek decide di trasferire le sue cose nella stanza di Serhat. Nurgül e Akif si sentono di nascosto: Asir la tiene prigioniera nella villa, ma Akif promette di occuparsene personalmente.

Cos’altro accade nella dizi turca L’Erede?

Serhat accompagna Yildiz a una scuola di preparazione all’università e la iscrive. Melek è arrabbiata con lui perché non riesce a comunicare e si sente esclusa. È convinta che il forte senso di gratitudine che Serhat prova per Yildiz si sia trasformato in qualcosa di più. Sevde cerca di consolarla e farla ragionare e, mentre la accarezza, scopre che Melek è incinta. Nel frattempo, Dalyan è in ospedale e Yusuf ha il compito di sorvegliarlo.

Un infermiere arriva per accompagnare il paziente a un esame post-intervento. Yusuf, diffidente, manda Mustafa insieme a loro. Appena scesi al piano terra, Akif colpisce Mustafa alle spalle, permettendo al falso infermiere di portare via Dalyan. Nel frattempo, Serhat e Yildiz rientrano alla villa, ma Sultan si oppone e tenta di bloccare l’ingresso di Yildiz. Serhat allora prende una posizione netta e ordina di non interferire più con Yildiz, che ha il permesso del Capo di restare nella villa.