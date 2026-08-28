Oroscopo Paolo Fox del giorno: venerdì 28 agosto 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 28 agosto 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In amore sarà importante lasciare più spazio al dialogo e all’ascolto. Se siete in coppia, cercate di mettere da parte l’impulsività per recuperare complicità e vicinanza; per i single, invece, potrebbero aprirsi occasioni interessanti. Sul lavoro cresce la voglia di fare e guardare avanti: è il momento giusto per iniziare a definire i progetti da portare avanti in autunno. Anche le energie fisiche sono in aumento, ma concedervi qualche pausa vi aiuterà a mantenere l’equilibrio.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Le stelle accompagnano con favore i progetti professionali e possono arrivare conferme capaci di darvi grande soddisfazione. Le risposte che aspettavate diventano più concrete e rafforzano la vostra fiducia. Anche dal punto di vista fisico attraversate una fase positiva, con una buona resistenza e maggiore stabilità. In amore, invece, è una giornata favorevole per parlare di futuro e rafforzare le basi della relazione.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La giornata di oggi potrebbe iniziare con qualche energia in meno: evitate quindi di pretendere troppo da voi stessi e cercate di rispettare i vostri tempi. In amore alcune incertezze potrebbero creare tensioni, ma affrontarle con calma sarà molto più utile che alimentare discussioni. Nel lavoro, intanto, si intravedono novità interessanti. Le vostre idee possono trovare terreno fertile, soprattutto se saprete concentrarvi sulle priorità senza disperdervi in troppi progetti.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Passione e complicità rendono particolarmente vivace la sfera sentimentale. Le coppie possono ritrovare una sintonia profonda e guardare insieme a nuovi progetti, mentre per chi è single non sono esclusi incontri destinati a lasciare il segno. Anche il lavoro offre prospettive concrete: un’esperienza maturata in passato potrebbe rivelarsi preziosa nelle trattative o nelle nuove opportunità. Buono anche il quadro relativo al benessere, con una sensazione generale di vitalità.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Sul lavoro siete pronti a mettervi in gioco e alcuni progetti stimolanti iniziano finalmente a prendere forma. Il vostro contributo sarà importante, ma ricordate di riconoscere anche il valore delle persone che collaborano con voi. In amore cresce il desiderio di vivere emozioni nuove: lasciatevi sorprendere senza cercare di programmare tutto. Le energie, invece, vanno amministrate con attenzione: la stanchezza accumulata potrebbe farsi sentire.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La giornata di oggi è caratterizzata da una buona forma fisica e da una mente particolarmente lucida. Avrete la possibilità di affrontare con maggiore sicurezza anche alcune decisioni che avete preferito rimandare. Nel lavoro l’intuito potrebbe indicarvi la strada giusta, aiutandovi a riconoscere occasioni interessanti e a evitare errori di valutazione. Anche l’amore attraversa una fase positiva: i rapporti più importanti possono consolidarsi grazie a una maggiore armonia.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In amore serviranno pazienza, sensibilità e una buona dose di comprensione. Piccole incomprensioni, soprattutto in famiglia o nella coppia, possono essere superate evitando reazioni affrettate. Il corpo vi chiede invece di rallentare: recuperare sonno e concedervi qualche momento di vero riposo sarà importante. Sul lavoro è preferibile procedere con cautela, mantenendo un atteggiamento professionale e lasciando da parte eventuali contrasti.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Il lavoro può regalarvi soddisfazioni grazie a intuizioni che si rivelano particolarmente efficaci. Alcune occasioni potrebbero trasformarsi in accordi vantaggiosi, soprattutto se saprete valorizzare le vostre capacità. In amore è arrivato il momento di abbassare le difese: mettere da parte l’orgoglio potrebbe permettervi di riaprire un confronto importante e recuperare serenità. La determinazione non vi manca e sostiene anche il vostro livello di energia.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

La forma fisica è buona e vi permette di affrontare la giornata con maggiore lucidità e dinamismo. Nel lavoro, tuttavia, sarà meglio consolidare quanto avete già ottenuto senza forzare i tempi. Se sono in vista rinnovi o nuove condizioni professionali, affrontate ogni scelta con concretezza e senza fare passi troppo rischiosi. In amore il clima diventa più rilassato: nella coppia cresce la disponibilità a parlarsi e confrontarsi con maggiore serenità.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Gli obiettivi professionali sono sempre più vicini e la vostra capacità di organizzare ogni dettaglio si dimostra ancora una volta un punto di forza. Una pianificazione accurata può proteggere ciò che avete costruito e attirare nuove proposte. Anche l’amore beneficia di questo periodo positivo: le coppie ritrovano complicità, mentre i single possono guardare al futuro con maggiore fiducia. La salute è stabile.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

In amore sentite il bisogno di fare chiarezza e di capire quali rapporti meritino davvero di essere portati avanti. Potreste decidere di chiudere situazioni ormai esaurite oppure scegliere di dare nuova linfa a una relazione importante. Sul fronte del benessere sarà utile ridurre i ritmi e proteggere soprattutto l’equilibrio mentale. Nel lavoro non mancano spunti interessanti, ma sarà meglio evitare discussioni e confronti troppo accesi con colleghi o collaboratori.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Il benessere psicofisico torna su livelli molto positivi e vi regala una piacevole sensazione di leggerezza. Avrete maggiore chiarezza anche nelle questioni professionali e potrete distinguere con più facilità i progetti che meritano davvero di essere sviluppati nei prossimi mesi. In amore torna protagonista il lato più romantico e affettuoso. Le coppie possono vivere momenti di autentica complicità, mentre le emozioni diventano più profonde e coinvolgenti.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.