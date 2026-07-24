L’Erede (titolo originale Halef: Köklerin Çağrısı) si prepara a tornare nella prima serata di Canale 5 con tre nuovi episodi, in onda venerdì 24 luglio, a partire dalle 21:20 sulla rete ammiraglia Mediaset. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame L’Erede, puntata del 24 luglio

Torna l’appuntamento del venerdì sera con il serial drammatico turco L’Erede, e i nuovi episodi vedono ancora al centro la ricerca di Melek, determinata a scoprire chi siano i suoi genitori bioloici dopo che ha scoperto di essere stata adottata.

La sua ricerca della verità la porta a casa di Sevde. Melek fa alla donna un sacco di domande, finendo per metterla in difficoltà. Ovviamente lei conosce la verità sul passato della ragazza, ma non può parlare perchè Sultan le ha imposto il silenzio.

Sevde perde le staffe e la caccia di casa, poi riceve la visita di Yusuf, che è stato inviato lì da Sultan con l’ordine di impedirle di parlare con Melek, che le punta contro una pistola. La donna – che dopo aver subito una violenza in gioventù ed essere stata costretta a rimanere in silenzio mentre la bambina che aveva dato alla luce le veniva portata via con la forza – è ormai conosciuta da tutti come “la pazza del paese”. Sa però molto bene che Yusuf è l’uomo di fiducia di Sultan, e che è capace di portare a termine qualsiasi compito gli venga affidato dal suo padrone. Già in passato Yusuf ha rapito e tenuto in ostaggio Hamza.

Una cena carica di tensioni: anticipazioni L’Erede

Akif ha intenzione di vendere dei reperti archeologici ma senza coinvolgere la sua famiglia. Per questo motivo, da appuntamento a Serhat in un ristorante. Mentre lo aspetta, vede arrivare Asir, giunto lì con la speranza di incontrare proprio il Capo. Quando quest’ultimo arriva, la tensione inizia a riempire l’aria, ma sembra poi dissiparsi quando Serhat comunica ad Asir di voler invitare a cena – alla villa degli Yelduran – la famiglia Kordagli al completo, per festeggiare tutti insieme.

I due si scambiano una emblematica stretta di mana, dopodichè Asir corre a dare la notizia al padre. Il Capo Ziyan è felice per la fine delle ostilità tra le due famiglie, ma non può fare a meno di essere perplesso.

Quando poco dopo Melek scopre che Serhat ha invitato a casa sua i genitori di YIldiz si infuria con il marito.

Nel corso dell cena Serhat impone con decisione la sua posizione di capo, e si infuria quando – a seuito di un sopralluogo sulle sue terre – scopre l’esistenza di un progetto per la realizzazione di una miniera. Ma la sorpresa più grande deve ancora arrivare!

Cos’altro accade nella dizi turca L’Erede?

L’arrivo a sorpresa di Sevde rischia di portare ulteriore scompiglio in una cena in famiglia già di per sé carica di tensioni. Mentre i Kordagli sono in subbuglio per la storia dei rreperti archeologici e Akif trama per venedere alcuni pezzi di nascosto, Meryem parla con Zihan e la convince a chiarirsi con Yildiz, nella speranza di ottenere il perdono del padre dopo quanto accaduto la sera prima.

Melek da parte sua deve “digerire” quanto appreso la sera prima a cena, e cioè che Sevde è la sua madre biologica. Il giorno successivo le due si incontrano: la donna vorrebbe abbracciare quella figlia ritrovata, ma Melek non riesce ancora ad accettare questa sconvolgente verità.