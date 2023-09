Sabato 30 Settembre in prima serata su Italia Uno va in onda L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri, terzo capitolo di una delle saghe d’animazione più belle del cinema contemporaneo. Dai personaggi ben caratterizzati ai dialoghi profondi e mai banali, dalla perfezione della grafica all’originalità della storia narrata, la pellicola non perde un colpo e sebbene indirizzata ai più piccoli, come ogni capolavoro, risulta godibilissima anche agli adulti, soprattutto a coloro che amano il genere.

I personaggi di fantasia che abbiamo conosciuto li ritroviamo cresciuti e maturati, nonché alle prese con nuove ed entusiasmanti avventure. Insomma, un film da non perdere: di seguito tutte le curiosità che lo riguardano.

L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri: la trama in breve

Siamo nella preistoria. I mammut Ellie e Manny aspettano un cucciolo e questo immalinconisce il bradipo Sid, che soffre la mancanza d’amore e di paternità. Intanto su tutto e tutti incombe la minaccia dei dinosauri.

Le curiosità sul film

L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri è il terzo film del franchise d’animazione ambientato nella preistoria iniziato nel 2002. La pellicola è diretta da Carlos Saldanha ed è datata 2009. Queste sono le principali curiosità che la riguardano: