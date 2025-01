Leopardi, il poeta dell’infinito: cast, anticipazioni e quando in tv

“Leopardi-Il poeta dell’infinito” è il titolo della miniserie che la Rai ha deciso di dedicare all’autore di alcuni capolavori come L’infinito, Il sabato del villaggio e le Operette morali. Vediamo insieme il cast della fiction e quando andrà in onda.

Leopardi, il poeta dell’infinito: la miniserie diretta da Sergio Rubini

La vita privata di Giacomo Leopardi è al centro di “Leopardi-Il poeta dell’infinito”. La miniserie è diretta da Sergio Rubini che firma la sua prima regia televisiva. Poeta romantico, filosofo e pensatore politico, Giacomo Leopardi è stato il primo esistenzialista della modernità. “Leopardi-Il poeta dell’infinito” mostra un lato inedito del poeta e andrà in onda martedì 7 e mercoledì 8 gennaio 2025 in prima serata su Rai1.

Ma di cosa parla la miniserie? Come spiegato da Sergio Rubini in un comunicato Rai, l’idea di fondo è stata quella di ritrarre Leopardi come un uomo alla costante ricerca della libertà, dell’amore e della bellezza. Non emerge solo il suo pessimismo ma una figura brillante e trasgressiva che arriva a lasciare la casa paterna per l’amore per una donna, l’aristocratica Fanny Targioni Tozzetti. Così come verrà rappresentato l’amore verso il suo amico Ranieri. Un autore certamente da scoprire e leggere.

📜#Leopardi – Il poeta dell’infinito La miniserie evento che racconta la vicenda umana e storica del grande poeta Giacomo Leopardi, arriva in prima serata su @RaiUno martedì 7 e mercoledì 8 gennaio, diretta da Sergio Rubini che firma la sua prima regia televisiva. pic.twitter.com/qGHiUpRebv — RaiTelevideo (@RaiTelevideo) January 2, 2025

Cast e curiosità

“Leopardi-Il poeta dell’infinito” è coprodotta da Rai Fiction, IBC Movie, Rai Com e Oplon Film con il sostegno di Apulia Film Commission e di Marche Film Commission. La miniserie, girata in costume, è ambientata tra Recanati, le Marche, la Puglia, Mantova, Torino, Roma, Napoli e Bologna.

Nel cast vediamo Leonardo Maltese nel ruolo di Giacomo Leopardi, Alessio Boni in quello del padre, il Conte Monaldo Leopardi, e Valentina Cervi in quello della madre Adelaide Antici. Giusy Buscemi interpreta l’amata Fanny Targioni Tozzetti mentre Cristiano Caccamo è l’amico Antonio Ranieri. Fausto Russo Alesi è il mentore Pietro Giordani e Alessandro Preziosi ha il ruolo di Don Carmine.

Presentata in anteprima mondiale all’ultima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, la miniserie è scritta da Carla Cavalluzzi, Angelo Pasquini, Sergio Rubini.