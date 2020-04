E’ una delle serie più attese degli ultimi tempi. Sì, proprio così. Si tratta di una produzione Lux Vide incentrata sulla vita di Leonardo Da Vinci. Di cosa stiamo parlando? Non l’avete ancora capito? Ma di Leonardo, la nuova fiction Rai con Aidan Turner. Ecco tutte le news in merito, la trama e il cast di attori scelti per la realizzazione di un prodotto che sicuramente incollerà al teleschermo centinaia e centinaia di telespettatori. Come è accaduto per tutte le fiction in lavorazione in questo periodo, però, sfortunatamente anche il cast di Leonardo si è dovuto fermare a causa del Covid-19.

Leonardo, fiction Rai: la trama della nuova serie

Ebbene sì Leonardo è una delle fiction Rai più attese degli ultimi tempi e molto probabilmente la vedremo in onda nel 2021. Se prima c’era qualche dubbio ora è certo. In fin dei conti a causa del Covid-19 si sono perse settimane e settimane di lavoro anche se le riprese erano iniziate già a dicembre 2019.

Prima di soffermarci sulla trama, però, è bene puntualizzare alcune cose. Leonardo è prodotta, come dicevamo, da Lux Vide con: Rai Fiction e Big Light Productions in associazione con: France Télévisions e RTVE. La serie è poi co-prodotta e distribuita nel mondo da Sony Pictures Television. A crearla sono stati: Frank Spotnitz che conosciamo per prodotti come: X-Files e il kolossal I Medici, e Steve Thompson, noto per Sherlock e Doctor Who.

La trama della fiction Rai è un perfetto intreccio di: misteri, scoperte e passioni. Si narra la vita di Leonardo Da Vinci così come nessuno l’ha mai conosciuta. E’ stato scavato sfondo l’io interiore del personaggio storico che tutti conoscono per mostrarne lati, forse, ancora oscuri come la grandissima modernità delle sue idee e delle sue passioni, ma anche la sua immensa umanità. Fra enigmi, momenti bui e grandi passioni scopriremo così le mille sfaccettature della personalità di Leonardo Da Vinci, ma ripercorreremo anche tappe fondamentali della sua vita.

Quanti episodi ci saranno? Ebbene la fiction prevede 8 episodi e quindi 8 prime serate.

Fiction Rai, Leonardo: il primo trailer diffuso

Ecco il video del primo trailer diffuso. La curiosità sulla fiction cresce sempre di più, ma i telespettatori dovranno avere ancora pazienza.

Leonardo, cast della fiction Rai: da Giannini a Matilda De Angelis

Chi fa parte del cast di Leonardo? Ebbene oltre al già citato Aidan Turner, che il pubblico conosce per Poldark e Lo Hobbit vi sono anche: Giancarlo Giannini e Matilda De Angelis. Quest’ultima il pubblico di Rai fiction l’ha già potuta apprezzare sia ne I ragazzi dello Zecchino d’Oro che in Tutto può succedere.

Giannini sarà il maestro di Leonardo ovvero Andrea Del Verrocchio mentre la De Angelis sarà Caterina da Cremona ovvero la sua misteriosa musa ed amica.

Nel cast vi è, infine, anche: Freddie Highmore nei panni di Stefano Giraldi.