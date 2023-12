Figlio e nipote d’arte, sembra proprio che Leo Gassmann abbia ereditato in pieno i geni di famiglia. Il figlio di Alessandro e Sabrina Knaflitz, nonché nipote dell’indimenticabile Vittorio, ha deciso di dedicarsi anche alla recitazione (oltre che alla musica).

Cantante apprezzato con un curriculum già di tutto rispetto nonostante la giovane età, Leonardo, questo il suo nome per esteso, sarà a breve il protagonista di una nuova fiction Rai dedicata a Franco Califano. Ecco cosa sappiamo al momento a riguardo.

Leo Gassmann interpreta Franco Califano in una fiction Rai

Non sappiamo ancora moltissimo in proposito, ma è certo che la Rai sta preparando una nuova fiction interamente dedicata a Franco Califano, uno dei re indiscussi della musica leggera italiana. “Il Califfo“, così come veniva amichevolmente chiamato da amici e fans, è stato non solo un grande interprete ma anche l’autore di testi che hanno fatto la storia, basti pensare alla mitica canzone Tutto il resto è noia.

Nato nel 1938, Califano è scomparso nel 2013 dopo una vita piuttosto movimentata sia dal punto di vista privato che professionale ma, comunque, ricca di soddisfazioni e riconoscimenti. Adesso tocca a Leo Gassmann portare in scena il talento e l’originalità del cantante. Visto il dna del ragazzo, siamo certi che lo farà al meglio.

Quando e dove in tv

La fiction su Franco Califano è ancora in lavorazione e non si sa né quando né dove verrà trasmessa sul piccolo schermo. Certamente sarà su un canale della Rai. Finora è trapelato poco anche sul cast. Di esso farà parte di sicuro, oltre a Gassmann, anche Angelica Cinquantini, che vestirà i panni di Mita Medici, uno dei grandi amori di Califano.

La serie sarà ambientata fra gli anni ’60 e ’70, ma per saperne di più dovremo aspettare. State tranquilli però, noi di SuperGuidaTv vi aggiorneremo non appena ci saranno novità interessanti da comunicare.