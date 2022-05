Leo Gassmann ha ricevuto il Premio Anna Magnani per la musica. Un importante riconoscimento per questo giovane talento che continua a riscuotere grande successo dopo l’esperienza a Sanremo Giovani del 2020. Leo è cresciuto, maturato e la musica assieme a lui.

Leo Gassmann, intervista

Noi di SuperGuida TV lo abbiamo video intervistato in esclusiva e gli abbiamo chiesto a chi voglia dedicare il premio ricevuto: “Lo voglio dedicare a tutti quei ragazzi che cercano di trovare il loro percorso nella vita. E’ un grande onore per me essere riconosciuto in quello che faccio comprese quelle cose diverse alle quali sono abituato”.

Proprio qualche giorno fa, Leo Gassmann si è laureato e al momento della tesi non è mancato il sostegno della famiglia. Il cantante ha completato il suo ciclo di studi in Arte e Comunicazione. Leo Gassmann ha commentato quella giornata: “E’ stato un sacrificio per me riuscire a conciliare lo studio con l’impegno musicale. E’ stata una grande fortuna perché non tutti possono permettersi al giorno d’oggi di lavorare e studiare. Quella della laurea è stata una giornata magnifica”.

Non poteva mancare poi un commento in merito all’episodio di cronaca che l’ha visto protagonista. Leo Gassmann ha infatti soccorso a Roma una ragazza vittima di tentata violenza. Una notte indimenticabile per il cantante che ha ricevuto numerosi complimenti sui social per il suo gesto.

Leo Gassmann però non si sente un eroe: “Non mi sento un eroe e non avevo intenzione di apparire tale. Dopo che ho realizzato quello che era accaduto ho cercato di sensibilizzare le persone che mi seguivano. Il mio gesto non è speciale e penso che al posto mio l’avrebbe fatto chiunque”.

Leo Gassmann sarà intanto in scena il prossimo 28 maggio all’Auditorium della Conciliazione di Roma con lo spettacolo Bullo Man promosso, realizzato e organizzato dal Centro Nazionale contro il Bullismo – Bulli Stop la cui missione è prevenire e combattere il bullismo e il cyberbullismo grazie a giovani che sensibilizzano altri giovani al rispetto attraverso le arti dello spettacolo, le tecniche sceniche ed i mestieri del teatro.

Leo Gassmann ha sottolineato l’importanza di questo impegno: “Bullo Man è un musical creato da molti ragazzi che tutto l‘anno lavorano per sensibilizzare le scuole e i loro coetanei alla tematica del bullismo che negli ultimi tempi si è ampliato moltissimo anche a causa dei social media così ci siamo ritrovati nelle nostre case il cyber bullismo che ha iniziato a far parte della quotidianità dei ragazzi. Ed è il motivo principale per il quale ho accettato e deciso di fare la mia parte, quest’anno in una maniera più incisiva rispetto agli scorsi anni nei quali ho sempre collaborato con il Centro Nazionale contro il Bullismo Bulli Stop. È uno spettacolo che prepariamo da vari mesi in cui ragazzi del liceo, e anche di scuole medie, lavorano alla realizzazione della sceneggiatura, della scenografia, delle luci, curano i balli, curano i costumi. Ed è un evento importante che cade proprio nell’ottava Giornata Nazionale contro il Bullismo, quindi è importante essere presenti per dire tutti insieme NO al bullismo, perché il motto del centro è che uniti possiamo fare la differenza sempre. In Bullo Man sono un componente della Famiglia Addams”.

Leo è sempre più impegnato nel sociale, una caratteristica che ha ereditato dal padre Alessandro. Nell’intervista a SuperGuida TV, Alessandro Gassmann ha sottolineato alcune differenze tra lui e il figlio Leo: “Io ce l’ho messa tutta ma anche mia moglie ha sempre insegnato a Leo il senso civico e in questo continua ad essere una guida per lui. Leo è molto più saggio, attento e assennato di quanto non fossi io alla sua età. Anche io ho avuto un padre molto attento all’educazione dei figli. Leo ha qualità che io non avevo e in questo senso il merito è tutto suo”.

A due anni dal primo album, Leo Gassmann ha pubblicato il suo nuovo singolo “La mia libertà”. E chissà che il prossimo anno Leo non possa salire nuovamente sul palco del Festival di Sanremo tra i Big in gara.