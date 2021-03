“Era un marito perfetto finchè il suo unico errore non lo seguì fino dentro casa”. Stasera in tv il film da vedere è su Rai Movie, a partire dalle 21:10. Ci riferiamo a Le verità Nascoste. Il thriller psicologico dalle sfumature paranormali con Michelle Pfeiffer e Harrison Ford è arrivato nelle sale nel 2000 grazie alla lungimiranza di Robert Zemeckis, storico produttore cinematografico di Ritorno al Futuro. Il film di cui è regista, non solo regala al pubblico una storia complessa e piena densa di colpi di scena, ma allo stesso tempo fa splendere il mito della Pfeiffer e del celebre Harrison Ford.

Le verità nascoste, di cosa parla il film: la trama

Una volta che sua figlia è partita per il college, Claire raggiunge nel Vermont il suo secondo marito. Lui è uno scienziato molto rinomato che ama e coccola la moglie nonostante il suo lavoro frenetico. La vita della coppia, però, non è affatto serena e tranquilla. Dopo la sparizione in circostanze misteriose di Mary, la vicina di casa di Claire, la donna crede che in villa ci sia un fantasma.

Uno spirito, infatti, cerca di comunicare qualcosa senza riuscire nel suo intento. Con il rischio di mettere in seria discussione tutte le sue certezze, Claire scava a fondo nella sua vita e in quella della sua vicina di casa, scoprendo un mistico Vaso di Pandora fatto di segreti e torbidi misteri che, da tempo, sono rimasti celati nell’ombra.

Le verità nascoste, curiosità e recensione della pellicola: una storia di stampo ‘hitchcockiano’

Un film da vedere tutto d’un fiato, intrigante e accattivante, che ha la capacità di scavare nei meandri dei rapporti di coppia con sagacità. Si presenta come il più classico dei drammi psicologici, ma con lo scorrere dei minuti, la storia si arricchisce di dettagli, facendo trasparire le sfumature di un thriller dai risvolti inaspettati.

Ha incassato in America più di 90 milioni di dollari, e in Italia nella sua sola prima settimana di programmazione è stato il film più visto del luglio del 2000. Ha vinto ai Nastri D’Argento un premio per il Miglior Doppiaggio Maschile e ha ricevuto altre candidature a festival minori. Anche se la critica non ha accolto positivamente il lungometraggio di Zemeckis, Le Verità Nascoste resta un film di ottima fattura, con un cast dal grande respiro, capace di mettere in scena un racconto in bilico tra realtà e lucida follia.