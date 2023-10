Può anche capitare di imbattersi in una telenovela mentre si fa zapping, dedicarle solo pochi minuti per semplice curiosità e rimanere “folgorati” dalla trama avvincente, fino a farle diventare parte integrante della propria tv quotidiana. È accaduto in passato – con soap storiche come Dallas, Dinasty e Centovetrine, e accade ancora oggi, con le soap in onda sulle principali reti Mediaset e Rai.

Quali sono le soap più amate?

In Italia le soap opera rappresentano una componente importante dei palinsesti delle varie emittenti televisive, arrivando a superare il 22% di share. Un folto numero di telespettatori dimostra ogni giorno grande attaccamento alle vicende dei propri beniamini. Ma quali sono quelle più seguite oggi nel nostro Paese? Noi ne abbiamo selezionate sei, e vi consigliamo di dargli un’occhiata se state cercando una storia avvincente.

La Promessa, soap spagnola di successo

Una giovane donna alla ricerca della verità su quanto accaduto alla madre e al fratellino, approda alla tenuta dei marchesi de Lujàn. La Promessa – questo il nome della tenuta che da il titolo alla soap – diviene così lo scenario di amori, intrighi e tradimenti. Seguita ogni giorno da una media di 1.955.000 spettatori, con uno share del 22,1%, La Promessa ha debuttato a gennaio 2023 in Spagna. Nel nostro Paese è arrivata lo scorso maggio, e ha subito conquistato una larga fetta di pubblico che ogni giorno alle 16.40 si collega a Canale 5 per seguire la storia di Jana, impegnata a vendicare il rapimento del fratello e l’uccisione della madre, ma anche combattuta dall’amore che prova per il marchesino Manuel.

Recentemente la telenovela spagnola è stata oggetto di un “ridimensionamento” che ha ridotto gli episodi portandoli a mini-puntate da 15 minuti ciascuna.

Terra Amara, l’appuntamento irrinunciabile su Canale 5

La soap turca ha debuttato da noi il 4 luglio 2022, dimostrandosi fin da subito una delle telenovele più seguite. Terra Amara, iniziata con la storia d’amore di Yilmaz e Züleyha, poi finita tragicamente a causa della morte di lui, viene seguita ogni giorno da una media di 2.523.0000 spettatori (con uno share del 21,7%). La protagonista – dopo il dolore per la morte di Yilmaz – scopre di provare un sentimento sincero per il marito Adnan Yaman, che però è attratto da un’altra figura femminile. Come finirà? Amori, intrighi e tradimenti sono gli ingredienti di questa soap di successo, trasmessa dal lunedì al sabato alle 14.10 sulla rete ammiraglia Mediaset.

Beautiful, le infinite vicende dei Forrester

Potremmo quasi dire che “Beautiful” e “soap opera” sono sinonimi, visto che parliamo di una delle soap più longeve della storia. Negli Stati Uniti Beautiful è giunto alla 37° stagione, e in Italia va in onda ininterrottamente dal 23 marzo 1987. La saga dei Forrester, impegnati a cercare fortuna con la loro casa di moda, e sempre coinvolti in caotiche tempeste sentimentali, ha saputo conquistare nel tempo una larga fetta di pubblico. Attualmente sono circa 2.543.000 (pari al 20,1% di share) gli spettatori che ogni giorno alle 13.40 si collegano a Canale 5 per seguire le vicende di Ridge Forrester, Taylor Hayes e Brooke Logan. Rispetto agli spettatori d’oltreoceano siamo “indietro” di un anno, e nelle puntate in onda in questi giorni stiamo assistendo al ricongiungimento di Eric Forrester con Donna Logan, una delle sue cinque ex mogli. Nel frattempo però un’altra ex dell’uomo è riaffiorata dal passato, pronta a vendicarsi della famiglia Forrester. Sheila Carter – con la sua pazzia – sta seminando panico e terrore.

Il Paradiso delle Signore nel day time di Rai Uno

L’appuntamento nel daytime pomeridiano di RaiUno vede una delle soap italiane più amate. Si tratta de Il Paradiso delle Signore, che nelle scorse settimane è tornato a occupare il suo posto nel palinsesto autunnale Rai con l’ottava stagione. Nata nel 2015 come serie in prima serata, dalla 3° stagione è divenuta soap pomeridiana. La 7° stagione Il Paradiso ha fatto registrare una media di 1.800.000 spettatori (share medio del 20,5%). Per seguire le vicende del grande magazzino milanese “specchio” del boom italiano del 1964 basterà sintonizzarsi sulla rete nazionale dal lunedì al venerdì alle 16.00.

Un Posto al Sole, la soap italiana di Rai 3

Appuntamento imperdibile nel preserale di RaiTre per molti appassionati di fiction, Un Posto al Sole è la soap italiana ambientata nella città partenopea, che ogni sera tiene incollati davanti al teleschermo migliaia di fans. Le vicende dei condomini di Palazzo Palladini sono scene di vita quotidiana, raccontate con grande realismo. In onda dal 21 ottobre 1996, la soap italiana più longeva ha quasi raggiunto le 6.300 puntate, e il consenso del pubblico è confermato dall’audience: nel 2022 la fiction partenopea ha registrato una media di 1.571.000 spettatori, per uno share del 7,4%. Nelle puntate in onda in questi giorni stiamo assistendo al consolidamento dell’unione tra Roberto Ferri e Marina Giordano, messa a dura prova dalle bugie di Lara. Per seguire le vicende che prendono vita sotto il sole di Napoli basterà collegarsi dal lunedì al venerdì alle 20.50 su RaiTre,

Tempesta d’Amore, l’appuntamento serale sulle reti Mediaset

Da settembre 2005 Tempesta d’Amore ci accompagna ogni giorno della settimana. Collegandosi alle 19.50 su Rete 4 è possibile seguire le avvincenti storie che si svolgono nell’hotel Fürstenhof, gestito dai Saalfeld. La soap è giunta alla 18° stagione, e in ognuna c’è qualcuno pronto a tramare per togliere alla famiglia Saalfeld la gestione dell’hotel. Quest’anno è toccato alla perfida Ariane Kalenberg, un nemico sicuramente più insidioso di quelli avuti in passato. Riuscirà a portare a termine i suoi piani? Per scoprirlo sono circa 654.000 gli spettatori che ogni sera si collegano a Retequattro per seguire la soap tedesca che fa registrare mediamente il 3,9% di share.

Come rimanere sempre aggiornati sulle vostre soap preferite

Avete già deciso quale sarà la storia che vorreste seguire? Ognuna delle soap proposte promette “amore a prima vista” e dopo aver seguito anche solo poche puntate sarete “esperti” come i fans della prima ora. Per rimanere sempre aggiornati sulle soap che avete scelto, e scoprire tutte le anticipazioni in anteprima, vi invitiamo a seguirci sui canali social.