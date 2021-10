L’autunno è arrivato e con esso anche le serie tv Prime Video da guardare a ottobre 2021. Anche in questo mese la piattaforma di streaming di Amazon offre ai suoi abbonati anteprime esclusive, una a settimana. Scopriamo insieme i titoli di ottobre da non perdere.

Serie tv Prime Video di ottobre 2021: le novità in uscita

Il nuovo mese su Prime Video inizia il 4 ottobre con The Walking Dead: World Beyond 2, seconda e ultima stagione dello spin-off del più noto The Walking Dead. La storia dei quattro amici Iris, Hope, Elton e Silas si conclude affrontando la misteriosa Repubblica Civica Militare e combattendo per il controllo del proprio destino. Sarà la fine di un viaggio formativo in cui rivaluteranno il loro legame, stringendo ancora di più una forte amicizia.

Il 15 ottobre è disponibile So cosa hai fatto, serie tv mystery thriller basata sull’iconico film horror del 1997. Un anno dopo il terribile incidente d’auto che ha sconvolto la serata del loro diploma, un gruppo di adolescenti è legato da un segreto oscuro e si ritrova perseguitato da un brutale assassino. I primi 4 episodi sono disponibili dal 15 ottobre; i successivi verranno rilasciati uno per volta settimanalmente, ogni venerdì, fino al finale di stagione previsto per il 12 novembre.

Serie tv Prime Video di ottobre 2021: le altre uscite del mese

Dal 18 ottobre debutta in esclusiva Motherland: Fort Salem 2, serie distopica ambientata in un’America ben diversa da quella che conosciamo oggi. Le streghe hanno posto fine alla loro persecuzione 300 anni fa stipulando un accordo con il governo degli Stati Uniti che le vede in prima linea a combattere per il loro paese sfruttando le loro tattiche e armi soprannaturali. L’addestramento continua in questa seconda stagione.

Il 29 ottobre, Prime Video propone Maradona – Sogno benedetto, serie biografica composta da dieci episodi, che racconta i momenti chiavi della vita e della carriera del leggendario calciatore argentino Diego Armando Maradona, interpretato da Nazareno Casero. Dalle sue umili origini, alla sua rivoluzionaria carriera al Barcellona e poi al Napoli, la serie tv esplorerà il suo ruolo chiave nel portare la sua Nazionale a vincere la Coppa del Mondo in Messico nell’86.