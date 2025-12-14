Nel 2025 ci sono alcune serie tv che hanno particolarmente incuriosito gli italiani. Tra prodotti nazionali e internazionali, Google ha stilato la classifica delle dieci più ricercate nell’anno dagli abitanti del nostro Paese. Scopriamo insieme quali sono.

Le serie tv più cercate dagli italiani su Google nel 2025

Partiamo dalla decima posizione con Tutto quello che ho, miniserie tv italiana con protagonisti Vanessa Incontrada e Marco Bonini. La trama racconta il dolore di due genitori dopo aver perso la loro figlia. Al nono posto troviamo ACAB – La Serie. Disponibile su Netflix, quest’altro titolo italiano segue le vicende di una squadra di polizia alle prese con i crimini e con l’arrivo del nuovo comandante, Michele, e con la sua politica riformista.

All’ottava posizione c’è Il Mostro. Questa serie tv, sempre di Netflix ,è diretta da Stefano Sollima e cerca di fare luce sui terribili casi di cronaca nera legati al Mostro di Firenze. Col settimo posto passiamo a Prime Video, dove troviamo L’estate nei tuoi occhi. Questo dramma multigenerazionale si basa sul triangolo amoroso tra una ragazza Belly, e due fratelli, Conrad e Jeremiah, il rapporto tra madri e figli e sul potere duraturo dell’amicizia.

Torniamo su Netflix con Ginny e Georgia, che raggiunge il sesto posto. Questa serie segue la vita della quindicenne Ginny, he si trasferisce con la madre ventinovenne Georgia e il fratellino Austin in una nuova città. Ma il passato di Georgia rischia di complicare costantemente il loro futuro. Alla quinta posizione c’è invece Il Gattopardo. Trasposizione seriale dell’omonimo romanzo di Tomasi di Lampedusa, la serie tv ha al centro Don Fabrizio Corbera, il Principe di Salina, consapevole che il futuro della sua casata e della sua famiglia è minacciato da profondi cambiamenti storici e sociali. Per non soccombere, sarà costretto a stringere nuove alleanze e affrontare una trasformazione inevitabile.

Al quarto posto c’è invece una serie di Sky, M- il figlio del secolo. Tratta dal romanzo di Antonio Scurati, questo titolo segue l’ascesa di Benito Mussolini, dalla fondazione dei Fasci italiani di combattimento del marzo 1919 al discorso in Parlamento del 3 gennaio 1925.

Le prime tre posizioni

Sul podio troviamo tre serie tv tutte targate Netflix. Alla terza posizione si colloca uno dei titoli più discussi dell’anno, Adolescence, che segue un tredicenne accusato di omicidio e le drammatiche ripercussioni sulla sua famiglia. Al secondo posto invece c’è Squid Game, serie tv sudcoreana sui giochi mortali dal successo mondiale, di cui è uscita l’ultima stagione proprio quest’anno.

Infine, al primo posto c’è Monster: La storia di Ed Gein. Questa stagione della serie tv antologica si ispira alle reali e inquietanti vicende del serial killer Ed Gein, interpretato da Charlie Hunnam.

