Questo Aprile arrivano su Disney+ alcune novità. Tra serie tv originali e ritorni molto attesi, il catalogo della piattaforma continua ad allargarsi. Da Dying for Sex alla seconda stagione di Andor, in quest’articolo vi sveliamo le nuove serie tv disponibili da Aprile su Disney+ che non potete perdervi.

Le serie tv di Aprile su Disney+

Si inizia il 4 Aprile con la serie di FX Dying for Sex. Ispirata alla vera storia di Molly Kochan, una donna che ha raccontato la sua esperienza in un podcast di Wondery, creato con la sua migliore amica Nikki Boyer.

Un dramedy intenso, in cui non mancheranno momenti di ilarità contagiosa. Dopo aver ricevuto una diagnosi di cancro metastatico al seno al quarto stadio, Molly lascia il marito Steve e, per la prima volta nella sua vita, inizia a esplorare i suoi desideri sessuali. Sostenuta e incoraggiata dalla sua migliore amica Nikki, che le sta a fianco fino alla fine, Molly inizia nuove avventure nel mondo del sesso.

Il 12 Aprile arriva il primo episodio della seconda stagione di Doctor Who. Questa volta, il Dottore incontra Belinda Chandra, cominciando un’epica missione per riportarla sulla Terra. Gli ostacoli però sono dietro l’angolo: una forza misteriosa infatti impedisce il loro ritorno. La squadra che viaggia nel tempo a bordo del TARDIS si troverà ad affrontare enormi pericoli e spaventosi nuovi nemici.

Il 16 Aprile è la volta della serie thriller The Stolen Girl. La trama segue Elisa, madre di due bambini, che prende una decisione destinata a cambia la sua vita per sempre. Lucia, sua figlia di 9 anni, le chiede entusiasta di andare a dormire a casa della nuova migliore amica, Josie, ed Elisa acconsente. La donna conosce presto Rebecca, la madre di Josie, sentendosi rassicurata dal suo fascino e dalla sua magnifica casa. Quando saluta sua figlia però, non può immaginare che sta per essere trascinata in un incubo spaventoso.

Dal 21 Aprile invece sarà disponibile I segreti dei pinguini. In occasione del 20° anniversario del documentario di National Geographic, La marcia dei pinguini, vincitore del premio Oscar®, questa nuova serie tv sfata molte convinzioni comuni su questi amatissimi animali. Per oltre due anni, Bertie Gregory, direttore della fotografia naturalistica e vincitore di un BAFTA e di un Emmy® Award, ha collaborato con scienziati di fama mondiale per catturare, grazie ad una tecnologia di ripresa all’avanguardia, delle immagini inedite e spettacolari sui pinguini.

Dai sorprendenti legami di amicizia tra i pinguini imperatori, alla determinazione dei gentoo e dei saltarocce, fino all’ingegnosa astuzia dei pinguini migratori, I segreti dei Pinguini rivelerà tantissimi dettagli e comportamenti inaspettati. L’executive producer della serie in tre parti è James Cameron, National Geographic Explorer at Large e regista vincitore dell’Academy Award®.

Infine, il 23 Aprile, arrivano le prime tre puntate di uno dei titoli più attesi del mese. Parliamo di Andor, la serie thriller di Lucasfilm nominata agli Emmy®, che tornerà per la sua attesissima conclusione. La seconda stagione segue l’avvicinarsi della guerra, mentre Cassian diventa un elemento chiave dell’Alleanza Ribelle. Tra intrighi politici e pericoli, la serie è un prequel, che riporta l’orologio indietro di cinque anni rispetto agli eventi di Rogue One. In questa stagione, ogni personaggio sarà messo a dura prova. I tradimenti, i sacrifici e i conflitti di interesse diventeranno sempre più intensi, mentre la posta in gioco continua ad alzarsi.