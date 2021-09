Le serie tv Netflix accompagneranno gli abbonati attraverso un ottobre 2021 carico di novità. Tra le uscite del mese segnaliamo l’intera comedy Seinfeld, la nuova stagione di You e Dynasty 4 doppiato in italiano. Scopriamo nel dettaglio i titoli di ottobre da non perdere.

Serie tv Netflix di ottobre 2021: le novità in uscita

Disponibili dal 1° ottobre una sit-com che ha fatto la storia della tv: per la prima volta su Netflix arriva Seinfeld, definito spesso come uno show “sul nulla” con protagonisti dei trentenni, tra gli anni ’80 e gli anni ’90 rivoluzionò il modo di fare televisione. Nello stesso giorno, Netflix rende disponibile Maid, serie ispirata al libro di memorie di Stephanie Land. Margaret Qualley interpreta una giovane madre in fuga da un rapporto violento inizia a lavorare come domestica, mentre lotta per mantenere la figlia e costruire un futuro migliore.

Continua il filone delle serie coreane di Netflix con il debutto di Remember You, dal 5 ottobre. Un geniale detective collabora con una collega su un caso che lo tocca da vicino, ma il duo rimane invischiato in un gioco del gatto con il topo. L’8 ottobre Netflix propone la comedy Pretty Smart con protagonista Emily Osment nei panni di Chelsea, una ragazza studiosa che scopre di avere molto da imparare sulla felicità quando si ritrova a convivere con la vivace sorella e tre coinquilini.

Serie tv Netflix di ottobre 2021: le altre uscite del mese

Il 15 ottobre, guardatevi le spalle: torna lo stalker Joe con You 3, accompagnato dall’immancabile sua partner Love, incinta di suo figlio. La terza stagione proseguirà a raccontare la morbosa storia d’amore tra i due e la loro nuova vita in periferia.

Il 22 ottobre, Netflix rilascia finalmente tutta la quarta stagione in italiano di Dynasty, che ha appena terminato la messa in onda negli Stati Uniti. Nello stesso giorno, è disponibile anche la quinta stagione della serie animata Rick and Monty, e la seconda di Locke & Key, serie tratta dall’omonimo fumetto di Joe Hill (anche ideatore dello show).

Il 23 ottobre, dopo Seinfeld, Netflix accontenta i nostalgici delle comedy cult con The Office, remake americano della serie britannica, con protagonista Steve Carell nei panni dello strambo capo di ufficio Michael Scott. Per la prima volta, la comedy sarà disponibile tutta per intero con le nove stagioni complete.