Ci aspetta un febbraio ricco di novità tra le serie tv Netflix. Il secondo mese del 2021 regala tanti titoli per gli appassionati di qualunque genere: dai documentari alle nuove serie in anteprima, scopriamo i titoli più attesi delle serie tv Netflix nel mese di febbraio.

Serie Tv Netflix a febbraio 2021: le novità in uscita

Il mese di febbraio inizia con l’attesa serie L’estate in cui imparammo a volare, dramma tratto dall’omonimo romanzo bestseller di Kristin Hannah, disponibile il 3 febbraio. Le protagoniste sono Tully e Kate, due ragazze di Firefly Lane che stringono un forte legame di amicizia lungo 40 anni. Dal Brasile arriva la serie Città Invisibili, disponibile il 5 febbraio, basata su una storia co-sviluppata dagli scrittori di best seller Raphael Draccon e Carolina Munhóz. La storia è incentrato su un uomo che scopre l’esistenza di creature mitologiche tra gli esseri umani che potrebbero aiutarlo a far luce sul suo passato.

Nello stesso giorno è disponibile anche la seconda stagione della serie spagnola H-Helena incentrata su una donna e il suo legame con un boss del cartello dell’eroina nella Barcellona degli anni ’60. L’11 febbraio è la volta della serie Capitani, prodotta in Lussemburgo. La storia segue l’indagine dell’ispettore Luc Capitani sulla morte di un’adolescente. Il 15 febbraio arriva la comedy The Crew incentrato sulle vicende di un team NASCAR.

Il 17 febbraio gli appassionati del mistero troveranno pane per i loro denti con la miniserie Dietro i suoi occhi in cui una madre single si trova coinvolta in una strana realtà di giochi psicologici all’interno della casa del suo amante e della sua enigmatica moglie. Il 23 febbraio torna il dramma coreano con Lovestruck in the City, una storia d’amore che coinvolge un architetto alla ricerca della donna che gli ha rubato il cuore tra le strade di Seoul. Infine, il 24 febbraio debutta Ginny & Georgia, dramedy in cui una giovane madre e sua figlia adolescente si stabiliscono in una nuova città. Ma fuggire dal loro passato sarà davvero difficile.

Serie Tv Netflix a febbraio 2021: i documentari in uscita

Per gli amanti dei documentari thriller, il 5 febbraio è disponibile Sulla scena del delitto: Il caso del Cecil Hotel, una serie che indaga sulla scomparsa della studentessa Elisa Lam avvenuta all’interno del famigerato albergo.

Il 12 febbraio è invece disponibile il reality show Funerali in stile Bernard in cui il protagonista spiega come riesce a organizzare funerali nella sua casa grazie a un basso budget.