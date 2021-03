Quali sono le serie tv Netflix di aprile 2021? Tante le novità in uscita questo mese che accompagneranno gli abbonati tra produzioni thriller, drammi, commedie e fantasy. Scopriamo insieme le serie tv in uscita nel mese di aprile 2021.

Le serie tv Netflix di aprile 2021: le novità in uscita

Si inizia il 1° aprile con I vestiti raccontano, docuserie ironica e divertente che esplora le abitudini di un gruppo di persone per scoprire la loro personalità. Il 2 aprile è atteso The Serpent, serie tv che racconta la vita e i crimini del noto serial killer Charles Sobhraj (interpretato da Tahar Rahim), che negli anni Settanta uccise diversi turisti tra India e Thailandia. Nel cast anche Jenna-Louise Coleman.

Sempre il 2 aprile, Netflix propone Il sapore delle margherite, poliziesco ambientato in Galizia in cui un’agente della Guardia Civile indaga sulla scomparsa di un’adolescente, scoprendo una rete di segreti legati alla sua vita. Il 7 aprile arriva arriva Un colpo fatto ad arte: la grande rapina al museo, miniserie che racconta del furto di un’opera d’arte al museo di Boston, avvenuta nel 1990. Nella stessa data, Netflix propone Snabba Cash, serie tv sequel dell’omonima saga cinematografica, ambientata dieci anni dopo: nuovi personaggi, nuove storie, nuovi modi di guadagnare denaro illegalmente.

Le serie tv Netflix di aprile 2021: le altre uscite del mese

Jamie Foxx è il protagonista della comedy Papà non mettermi in imbarazzo, in arrivo su Netflix il 14 aprile. L’attore Premio Oscar interpreta un padre single e di successo che deve imparare a fare il genitore quando la figlia adolescente decide di trasferirsi da lui. Il 16 aprile spazio al teen drama con Perché sei come sei, serie adolescenziale su un gruppo di millennial a Melbourne.

Il 21 aprile è la volta di Zero, produzione italiana. Nata da un’idea di Antonio Dikele Distefano, la serie racconta la storia di un ragazzo timido e riservato, abituato a sentirsi invisibile. Tutto cambia quando incontra un gruppo di amici disposti come lui a salvare il quartiere malfamato. Infine, il 23 aprile debutta Tenebre e Ossa, adattamento televisivo della saga letteraria fantasy. Protagonista è una giovane soldatessa che scopre un potere magico in grado di unire il mondo. Alcune inquietanti forze complottano contro di lei.