Le serie tv Netflix di agosto 2021: le novità in uscita

Il catalogo delle serie tv Netflix di agosto 2021 regala agli appassionati tante novità originali, ma anche programmi da vedere e rivedere in compagnia. Scopriamo insieme la lista con i titoli da non perdere assolutamente nel mese più caldo dell’anno.

Serie tv Netflix di agosto 2021: le novità

Si comincia con Hit and Run, serie thriller bilingue, narrata in ebraico e inglese dagli ideatori di Fauda e The Killing, disponibile dal 6 agosto. Il protagonista è l’attore israeliano Lior Raz nei panni di un uomo sposato la cui vita viene stravolta quando sua moglie viene investita da un pirata della strada.

Il 13 agosto, Netflix propone tre nuove serie. Al nuovo gusto di ciliegia è un horror ambientato negli anni ’90 in cui una regista, impegnata nella realizzazione di un film, finisce in un vortice pericoloso di sesso, magia e vendetta. C’è poi Il suo Regno, dramma argentino in cui il candidato alla presidenza, un televangelista stimato, le tenta tutte pur di arrivare al potere. In arrivo anche Svaniti nel nulla, dramma francese dal romanzo di Harlan Coben.

Il 18 agosto debutta la miniserie The Defeated, thriller ambientato nella Berlino del ‘1946 dove si intrecciano le storie di un detective americano e una poliziotta tedesca. Il 20 agosto è la volta de La Direttrice, dramedy con Sandra Oh di Grey’s Anatomy nei panni di una professoressa che diventa la prima donna a capo del Dipartimento di Inglese di una facoltosa università.

Il 25 agosto esce Clickbait, serie thriller incentrata su una corsa contro il tempo per salvare un uomo che è stato rapito. Il colpevole potrebbe nascondersi in rete, tra i suoi contatti. Infine, il 31 agosto è disponibile Scintille di gioia, nuova docuserie di Marie Kondo, la scrittrice ed esperta dell’ordine giapponese che ha conquistato tutti con i suoi consigli di economia domestica.

Serie tv Netflix di agosto 2021: gli altri titoli del catalogo

Per coloro che vogliono guardare o recuperare alcuni titoli cult, questo mese Netflix propone la prima parte della quarta stagione de L’Attacco dei Giganti (insieme al resto delle stagioni precedenti), anime di culto in Giappone, che si avvicina alla conclusione. Gli episodi sono disponibili dal 15 agosto. La seconda metà, invece verrà rilasciata in seguito.

Inoltre, l’intera serie di Mr. Robot sarà visibile su Netflix dal 17 agosto con tutte le quattro stagioni.