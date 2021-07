Quali sono le serie tv Amazon di luglio? Questo mese la piattaforma Prime Video offre poche novità per gli appassionati che dovranno accontentarsi di alcuni titoli disponibili sul catalogo, oltre a un anime giapponese e una serie tedesca. Scopriamo la lista delle serie tv Amazon del mese di luglio.

Serie tv Amazon Prime Video di luglio 2021: le novità

Si parte il 15 luglio con El Cid 2, nuovo capitolo della serie storica spagnola che racconta l’odissea nella vita reale di Rodrigo Diaz de Vivar, un eroe accusato dai suoi nemici di essere un traditore. La seconda stagione riparte dalla morte del re Fernando. I suoi figli Sancho, Alfonso e García regnano rispettivamente Castiglia, León e Galizia. Ruy è diventato cavaliere, ma è ancora lontano dall’essere un eroe. Sullo sfondo non mancano battaglie, amore, tanta politica, intrighi, tradimento, morte e lotte di potere.

Il 16 luglio debutta Making The Cut 2, seconda edizione del programma di moda condotto da Heidi Klum e Tim Gunn. In questi nuovi episodi, girati a Los Angeles, si esplora l’impatto che la pandemia ha avuto sul settore, con gli stilisti che cercano modi innovativi per crearsi una clientela e far crescere la loro attività. A unirsi alla seconda stagione sarà un variegato gruppo di 10 talentuosi imprenditori e stilisti da tutto il mondo che si affronteranno tra loro per ricevere il montepremi finale: un milione di dollari da investire nella sua attività, l’opportunità di vendere una collezione tramite l’Amazon Fashion Store e una mentorship con Amazon Fashion.

Dal 23 luglio è disponibile la versione doppiata in italiano di Them, serie antologica horror ambientata negli Stati Uniti. La prima stagione, ambientata negli anni ’50, ruota intorno alle vicende di una famiglia afroamericana che si trasferisce dal North Carolina in un quartiere di soli bianchi a Los Angeles, durante il periodo storico noto come la “Grande Migrazione”. L’idilliaco ambiente diventa un inferno nel momento in cui forze maligne, sia reali che soprannaturali, minacciano di distruggerli.

Serie tv Amazon Prime Video di luglio 2021: gli altri titoli

Dal 1° luglio Amazon rende disponibile la quarta stagione di 4 Blocks, serie action tedesca incentrata su un criminale che tenta di cambiare vita. Il 16 luglio, infine, debutta la quarta stagione dell’anime giapponese Bleach, di gran successo in patria.