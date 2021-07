Sono tante le serie tv Amazon Prime Video in arrivo nel mese di agosto 2021. La piattaforma di streaming propone novità in esclusiva, nuove stagioni di serie tv, ma anche alcuni cult che gli abbonati potranno riguardare. Scopriamole insieme.

Serie tv Amazon Prime Video di agosto 2021: le novità

Il mese di agosto inizia con la novità Cruel Summer in arrivo il 6 agosto. La prima stagione della serie thriller che vanta tra i produttori esecutivi anche l’attrice Jessica Biel. Si tratta di una serie tv mystery incentrata sulle due facce della verità e ambientata in tre anni: 1993, 1994 e 1995. Un’adolescente scompare misteriosamente e una sua coetanea viene accusata del fatto, diventando da ragazza timida e persona più odiata d’America.

Si prosegue il 13 agosto con la seconda stagione di Modern Love, serie antologica che esplora le diverse relazioni amorose al giorno d’oggi. Un nuovo cast stellare arricchisce le storie: tra loro c’è Kit Harington, il Jon Snow de Il Trono di Spade e l’attrice di True Blood, Anna Paquin. Nella stessa data debutta Star Trek: Lower Decks 2, serie animata ambientata nell’universo di Star Trek. La storia si svolge nel 2380 e si concentra sull’equipaggio di supporto che presta servizio su una delle astronavi meno importanti della Flotta Stellare, la U.S.S. Cerritos.

In esclusiva per Amazon, il 20 agosto arriva None Perfetti Sconosciuti, miniserie con Nicole Kidman, ambientata in un centro benessere di lusso. Nove personaggi si ritrovano in questo resort alla ricerca di tranquillità. A sorvegliarli c’è la direttrice del centro, Masha (interpretata dalla Kidman).

Le ultime due novità del mese includono: l’innovativa Kevin Can F**k Himself, serie che mescola la sitcom con il realismo della single camera per analizzare la risata sotto un punto di vista femminile, e la seconda stagione della docuserie sul pilota di Formula 1, Fernando Alonso, intitolata Fernando. Entrambi i titoli sono disponibili sulla piattaforma dal 27 agosto.

Serie tv Amazon Prime Video di agosto 2021: gli altri titoli

Altri titoli del mese sono: la sesta e ultima stagione di Vikings, serie storica disponibile il 1° agosto; tutte le quattro stagioni del teen drama cult The O.C., in arrivo il 9 agosto; e la quinta stagione del celebre anime giapponese Bleach, pronto per la visione dal 30 agosto.