Sta per concludersi la saga delle “chicas del cable” con Le ragazze del centralino 5. Debutta su Netflix la quinta e ultima stagione della serie spagnola, diventata un piccolo caso, che arriva divisa in due parti: la prima è arrivata sulla piattaforma proprio a San Valentino, il 14 febbraio 2020. La serie, primo prodotto spagnolo ad essere ideato, prodotto e distribuito sulla piattaforma di streaming, segue le vicende di quattro giovani donne che vengono assunte come operatrici per la Compagnia dei Telefoni nella Madrid del 1928.

Le ragazze del centralino 5: la trama della quinta e ultima stagione

La tragica morte di Ángeles ha sconvolto le ragazze del centralino. Intanto, il Paese si avvicina sempre di più a una profonda crisi, dopo diversi anni di lotta civile per il progresso e la libertà. Gli eventi hanno causato anche la perdita dei diritti ottenuti durante il periodo democratico. Le nostre protagoniste riusciranno a incontrarsi di nuovo? La loro amicizia sarà così forte da superare ogni difficoltà?

Le ragazze del centralino 5 su Netflix: il cast della serie

Blanca Suárez interpreta Alba Romero Méndez / Lidia Aguilar Dávila, ragazza di paese innamorata del suo fidanzato, Francisco, dal quale viene separata dopo un brusco incidente. Dieci anni dopo, diventata una ladra, Alba lo rincontra capendo di amarlo ancora. Yon González veste i panni di Francisco Gómez; dieci anni dopo la separazione da Alba, lo ritroviamo direttore della Compagnia dei Telefoni di Madrid.

Ana Fernández García è Carlota Rodríguez de Senillosa, figlia ribelle di un importante generale dell’esercito che lavora come telefonista alla Compagnia dei Telefoni pur andando contro gli auspici del padre; Nadia de Santiago è María Inmaculada “Marga” Suárez, una delle telefoniste della Compagnia dei Telefoni; Martiño Rivas è Carlos Cifuentes, unico figlio maschio dei Cifuentes, proprietari della Compagnia dei Telefoni di Madrid e fratello di Elisa; Ana Polvorosa nel ruolo di Sara Millán, responsabile delle telefoniste che lavorano nella Compagnia; Borja Luna è Miguel Pascual, l’ingegnere della Compagnia dei Telefoni e ha una relazione con Carlota; Nico Romero interpreta Pablo Santos, contabile della Compagnia.

Nel cast della serie anche Ángela Cremonte nei panni di Elisa Cifuentes instabile sorella di Carlos; Concha Velasco interpreta Doña Carmen Benavides de Cifuentes, calcolatrice madre di Carlos ed Elisa; Antonio Velázquez è l’Ispettore Cristóbal Cuevas Moreno.