Torna una nuova edizione de ‘Le Ragazze‘, il programma con Francesca Fialdini che racconta le donne italiane attraverso un percorso intergenerazionale dagli anni ’40 ad oggi. Vediamo insieme da quando andrà in onda.

Le Ragazze con Francesca Fialdini: quando torna in tv la nuova stagione 2024

Storie e generazioni a confronto dell’universo femminile nel corso dei decenni sono al centro de ‘Le ragazze’. Il programma, condotto da Francesca Fialdini, torna su Rai3 a partire da martedì 1 ottobre 2024 in prima serata alle 21.20.

Come sempre verranno raccontate le storie di vita di alcune donne, sia famose che non, che grazie al loro sguardo illuminano eventi della nostra storia recente. Il microcosmo di ogni singola donna è contestualizzato al contesto storico in cui si è trovata a vivere e agli eventi che l’hanno vista come protagonista.

Come spiegato dalla conduttrice al settimanale ‘Tv, Sorrisi e Canzoni‘:

“Ascolteremo ragazze di ogni età: quelle che hanno vissuto il Dopoguerra, i cambiamenti degli anni ’70, l’effervescenza degli anni ’80. Ricorderemo momenti difficili della nostra storia, sia con artiste famose, sia con persone comune come contadine, impiegate, sarte e dottoresse“.

Anticipazioni prima puntata: le donne protagoniste

Ogni epoca rivive anche attraverso il prezioso repertorio delle Teche Rai. Nella prima puntata de ‘Le Ragazze‘ in onda il 1 ottobre sarà raccontata la storia di Oriella Dorella, celebre ètoile della Scala di Milano che grazie a Gianni Boncompagni è stata la prima ballerina classica ad avvicinare il pubblico televisivo a quest’arte. Poi Filomena Iemma, mamma di Elisa Claps con la sua storia di resilienza dato che non si è mai arresa per avere giustizia.

Durante la trasmissione verrà mostrata anche la storia della ginecologa Elisabetta Canitano. La donna ha dedicato la sua vita lavorativa al servizio pubblico nel contesto della legge 194 sull’aborto. Poi sarà la volta di Marina Gamberini, sopravvissuta alla strage di Bologna del 1980. La sua storia è intrecciata con quella di Paola Manfrin, ex valletta di Mike Bongiorno e oggi direttrice pubblicitaria.