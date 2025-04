Cosa accadrà nelle puntate Tradimento, in onda dal 5 all’11 aprile 2025? La soap turca con Vahide Perçin ci regalerà episodi ricchi di colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo Ozan, intento a contattare Zelis. La ragazza però non vuol più saperne niente di lui. In seguito Oltan offrirà al ragazzo la possibilità di chiarirsi con la giovane. Nel frattempo Oylum lascerà l’aeroporto con Behram, e di lei si perderanno le tracce. Pronti a scoprire cosa accadrà? Ecco cosa rivelano gli spoiler sulle trame della nuova settimana Tradimento (Aldatmak).

Tradimento, trame all’11 aprile: Ozan cerca di parlare con Zelis

Ozan, in preda alla disperazione, tenta ripetutamente di contattare Zelis, ma scopre che lei ha bloccato il suo numero. Non arrendendosi, ricorre al telefono di Mesut e, con sollievo, riesce finalmente a rintracciarla. Tuttavia, la risposta della ragazza lo lascia sgomento: lei gli dice con fermezza di lasciarla in pace.Ozan però non vuole arrendersi, e si presenta sotto casa sua per chiederle una seconda possibilità. Zelis ancora una volta lo respinge senza esitazione.

Spoiler Tradimento settimana 5 – 11 aprile: Zelis caccia Yesim

La discussione con Oltan, lascia Zelis sconvolta. Appena rientra in casa la giovane si scontra con Yesim, e la accusa di non aver mai contribuito in alcun modo alla gestione domestica. Queste parole offendono Yesim, che se ne va e cerca ospitalità nell’albergo di Tarik.

Güzide in ansia per Oylum nelle prossime puntate Tradimento

Güzide – preoccupata per la sicurezza di Oylum – convoca i suoi figli per discutere un piano. L’obiettivo è quello di allontanare la figlia da Behram, mandandola a studiare in America, dove potrà partorire in tranquillità. Güzide chiede a Tarik di farsi carico delle spese del trasferimento e del soggiorno di Oylum.

Tradimento spoiler, Oltan contrario al fidanzamento di Tolga e Selin

Tolga e Selin decidono di ufficializzare il loro fidanzamento e si recano da Oltan per annunciargli la lieta novella. Nel frattempo il padre del ragazzo si rende conto di provare dei sentimenti profondi per Elmas, proprio mentre lei lo informa della sua imminente partenza per lavoro.

Se i due giovani speravano che Oltan accogliesse bene la notizia resteranno delusi. L’uomo reagisce male, e la sua reazione diventa ancor più rabbiosa quando scopre della gravidanza di Oylum. Oltan sospetta che il figlio abbia agito solo per ripicca. Lo stesso sospetto è condiviso da Selcuk. Proprio come Ozan, anche l’amico del ragazzo è convinto che Tolga stia solo cercando un modo per vendicarsi di Oylum.

Tradimento, cos’altro accade nella soap turca di Canale 5?

Sezai cerca di aiutare Güzide e impedirle di rivolgersi a Tarik. Tuttavia lui accetta di farsi carico delle spese della figlia e consegna all’ex moglie 100.000 dollari. Yesim assiste non vista a questo gesto di Tarik, e irrompe in ufficio rivendicando i propri diritti.

Poco dopo madre e figlia sono all’aeroporto. Oylum è pronta a partire per l’America quando Behram le raggiunge e la porta con sé. Güzide la chiama e lei le risponde che non intende più partire e che sposerà Behram. In preda alla disperazione la giudice chiede aiuto a Tarik, Nazan e Mualla per ritrovare la figlia.

Oltan spedisce Ozan ad Amsterdam come suo delegato, e chiede a Zelis di accompagnarlo. Il ragazzo prova a sfruttare l’occasione per parlare con Zelis, ma lei continua a rifiutarsi di ascoltarlo. Ebru riesce ad attirare Yesim in un albergo con l’inganno, promettendole di farle vedere la figlia Oyku. Dopo aver condotto la donna in una stanza vuota la droga. Poco dopo Dilek si introduce nella camera e scatta delle foto compromettenti di Yesim con un uomo, per poterla poi ricattare.