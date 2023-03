Le prime parole di Donnamaria dopo il Grande Fratello VIP: “Mi sento frastornato, ho dormito 3 ore. Sposerò Antonella, vederla piangere per la mia uscita mi ha fatto male”. Il 9 marzo durante la 40^ puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, abbiamo assistito a dei duri provvedimenti disciplinari. Un’ammonizione ai danni di Tavassi, e una squalifica che ha coinvolto Edoardo Donnamaria. Ma quali sono state le prime parole del volto di forum, dopo la sua uscita? Scopriamolo assieme.

Quali sono state le prime parole di Donnamaria dopo l’uscita dal Grande fratello Vip?

Dopo l’avventura al Grande Fratello Vip, e appena fresco di squalifica Donnamaria è stato ospite in diretta del programma radiofonico “W l’Italia” su RTL 102.5. Al timone del programma i colleghi speaker, ritrova Charlie Gnocchi con cui ha condiviso la prima parte del reality nel loft di Cinecittà e anche: Carolina Rey, Luca Viscardi e Grant Benson.

“Mi sento frastornato. Ho dormito 3 ore. Avevo promesso a tutti di non toccare il telefono”, dice Edoardo. “Ma l’ho preso subito in mano e ho fatto una telefonata a mia madre. Questa è la prima cosa che ho voluto fare. Poi ho riabbracciato il cane. Ieri sera sono stato con i miei genitori ed ho fatto una lunga chiacchierata anche con mio fratello”, continua Donnamaria aggiungendo anche delle parole su Antonella Fiordelisi.

Le Parole di Donnamaria sulla Fiordelisi a RTL 102.5

Donnamaria, poi, parla di Antonella Fiordelisi: “Sono invitati tutti voi al mio matrimonio, tranne Charlie Gnocchi”, aggiunge scherzando. “Ho un pensiero da quando sono uscito dalla casa: rivedere Antonella. Sento troppo la sua mancanza, è una cosa che non succede nella vita normale. Ve lo giuro. Mi sa che il modo più facile per comunicare con lei sarà andare lì sotto casa con il megafono”, continua Donnamaria. “Vederla piangere, quando sono andato via, mi ha fatto star male”.

Insomma, come si dice: poche idee ma confuse?

Ma come si può pensare di sposare una ragazza quando le ha affibbiato nel reality i peggiori appellativi? Da Zocc** a Tro* fino a Putt** per non parlare del turpiloquio e delle sceneggiate esagerate di gelosia, molte volte fuori ogni controllo? Molti utenti sul web giustificano le aggressioni verbali di Donnamaria perché esasperato dai comportamenti e dagli atteggiamenti di Antonella.

Ma di cosa parliamo? Al di là del carattere di Antonella, che può essere anche pessimo, ma non si dovrebbe mai superare un certo limite. Non ci si può scagliare in modo così aggressivo contro una ragazza che ha deciso di indossare la camicia di un altro uomo. Dà fastidio certamente, ma aggredirla non è la soluzione. Ad ogni modo, la vera prova per questa coppia sarà viversi fuori. Se son rose fioriranno! E voi cosa ne pensate? Quanto durano?