Elisabetta Canalis, durante la prima puntata di Vite da Copertina, ha svelato alcuni retroscena della sua love story con il divo hollywoodiano George Clooney. Per molto tempo, si è detto e scritto che i rapporti fra i due non fossero dei migliori eppure in pubblico le carinerie non mancano mai. Infatti, dopo le rivelazioni di Clooney circa la simpatia della Canalis sono arrivate alcune precisazioni da parte dell’ex velina di Striscia La Notizia.

Elisabetta Canalis definisce generoso e giocherellone George Clooney

Elisabetta Canalis ha, quindi, raccontato due episodi che dimostrano la generosità e lo spirito goliardico di Mr. Clooney. Nel primo caso, si parla di una casa comprata e regalata ai domestici della sua famosa villa sul Lago di Como:

“Posso dire una cosa bellissima di quando comprò Villa Oleandra. La conditio sine qua non era che restassero a servizio due portoghesi che già lavoravano nella villa. Due persone eccezionali e molto professionali con cui ho passato due estati splendide. George ha persino regalato loro la casa in cui abitano, un gesto carino”

Mentre il secondo ricordo riguarda il carattere dell’attore americano: “George è una persona molto divertente, adora fare gli scherzi. Faceva tanti gavettoni ai paparazzi”

Elisabetta Canalis rivela: “Con lui sono diventata più paziente”

Nonostante la storia d’amore sia finita ed entrambi abbiano conosciuto i rispettivi coniugi, Brian Perri e Amal Ramzi Alamuddin, Elisabetta Canalis ha dichiarato che quei due anni di relazione l’hanno fatta crescere come donna:

“Di quel periodo ho un ricordo bello ma è stato stressante. Per me non è stato facile gestire la stampa internazionale e quella storia mi ha insegnato ad essere più paziente”

La relazione tra Elisabetta Canalis e George Clooney durò dal 2009 al 2011 e fu un vero e proprio gossip internazionale. Ovunque andassero, c’erano i paparazzi ad attenderli. Per una giovane ragazza del mondo dello spettacolo italiano dev’essere stato complicato gestire la pressione mediatica e trovarsi, catapultata, all’interno del jet-set mondiale.

Elisabetta Canalis da Los Angeles a Vite da Copertina

Insomma, a Vite da Copertina in onda su Tv8, si scoprono gli altarini e gli aneddoti più particolari sulle vite dei Vip e a raccontarli c’è proprio Elisabetta Canalis che è ritornata per un breve periodo in Italia con la sua prima conduzione.

La Canalis vive, da anni, a Los Angeles ma non esclude un ritorno in patria. In quel di LA, però, non mancano gli amici italiani come Tiziano Ferro e Bianca Balti che rendono la nostalgia per il bel paese meno straziante.