Doppio appuntamento con Le Onde del Passato. La fiction è liberamente ispirata al romanzo di Federica Brunini dal titolo ‘Due sirene in un bicchiere‘. Scopriamo insieme di cosa parla, chi fa parte del cast e quando andrà in onda.

Le onde del passato con Anna Valle: la trama e quando in tv

Anna Valle torna a essere la protagonista di una nuova fiction Mediaset. Dopo ‘Luce dei tuoi occhi‘, è infatti nel cast di Le Onde del Passato che parte subito con un doppio appuntamento settimanale. La prima puntata andrà infatti in onda mercoledì 19 febbraio 2025 su Canale 5 in prima serata mentre la seconda venerdì 21 febbraio 2025 sempre su Canale 5.

Ma qual è la trama de Le onde del passato? La fiction si apre con un flashback relativo al 2004 dove vediamo le giovani Anna Reali e Tamara Valente. Le due amiche sono legate dalla passione per la musica e da una serata su un yatch che le ha viste vittime di violenza da parte di un gruppo di sconosciuti. Vent’anni dopo, Anna è diventata una pilota d’aerei mentre Tamara ha aperto sull’isola un B&B terapeutico, “Le Sirene”. Le due non si sentono più ma Anna riceve una chiamata dall’amica che le spiega che il colpevole delle loro violenze era sull’isola.

La donna lo tramortisce e lo imprigiona in un capanno cercando di farsi rivelare i nomi dei complici ma quando si allontana e ritorna con Anna, lo trova morto. Qualcuno gli ha sparato ma per gli inquirenti è Tamara la prima sospettata. A indagare sull’omicidio c’è il commissario Luca Bonnard, lo stesso uomo che, in quella fatidica notte, salvò Anna dall’annegamento. Attratta dal commissario, Anna dovrà prendersi cura anche di Mia (Margot Adam), la figlia di Tamara nata la notte delle violenze, e del suo B&B.

Il cast della fiction e numero puntate

Le onde del passato è prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy, per RTI. Le sceneggiature sono di Eleonora Fiorini, Giorgio Glaviano e Davide Sala. In totale saranno 12 gli episodi (ciascuno di 50 minuti) per sei prime serate. Nel cast ci sono Anna Valle che veste i panni di Anna Reali, Giorgio Marchesi in quelli di Luca Bonnard e Irene Ferri (Tamara Valente).

Tra gli attori della fiction anche Margot Adam (nel ruolo di Mia), Fausto Maria Sciarappa, Fiorenza Pieri, Silvia Mazzieri, Maria Rosaria Russo, Andrea Tidona, Sergio Albelli, Maurizio Donadoni ed Enea Barozzi.