Disney+, la celebre piattaforma di streaming, questo mese arricchirà il suo catalogo con nuove e interessanti uscite. Da Hold your breath a I maghi di Waverly: Ritorno a Waverly Place, scopriamo insieme i titoli più attesi ad Ottobre.

Gli highlights di Ottobre su Disney plus, i titoli del mese di Ottobre 2024

Hold your breath dal 3 ottobre

Ambientato nell’Oklahoma degli anni ’30, il film segue la famiglia Bellum, composta da Margaret (Sarah Paulson) e le sue due figlie, Rose (Amiah Miller) e Ollie (Alona Jane Robbins), che lottano per mantenere la loro fattoria mentre il marito di Margaret è partito in cerca di lavoro. L’arrivo di un misterioso straniero (Ebon Moss-Bachrach) però minaccia di stravolgere completamente le loro vite.

Fly dal 4 ottobre

Questo documentario originale National Geographic, girato nell’arco di sette anni, segue tre coppie del mondo del base jumping, che mettono a rischio la propria vita e quella dei loro partner per l’adrenalina e l’emozione di sentirsi completamente vivi.

Máquina: Il pugile dal 9 ottobre

La serie racconta la storia del pugile Esteban “La Máquina” Osuna (Gael García Bernal), che, dopo una terribile sconfitta, si trova a un bivio nella sua carriera. Con l’aiuto del suo manager e migliore amico Andy Lujan (Diego Luna), cercherà di risalire in cima, affrontando pericolose sfide che metteranno in gioco la sua stessa vita e quella dei suoi cari.

Rivals dal 18 ottobre

Adattamento seriale del secondo libro della saga Rutshire Chronicles di Jilly Cooper, Rivals è ambientato nell’Inghilterra del 1986 e segue le vicende di Rupert Campbell-Black, un libertino e fantino. Insieme al vicino Declan O’Hara, Rupert tenterà di rovesciare il magnate televisivo Lord Tony Baddingham. La politica e gli affari però, vengono presto complicati da intrighi amorosi.

Avetrana: Qui non è Hollywood dal 25 ottobre

Questa serie originale italiana racconta il terribile caso di cronaca ambientato ad Avetrana. Il 26 agosto del 2010, Sarah, una giovane ragazza di 15 anni, scompare, e tutto il paese è in fermento, in particolare la cugina Sabrina, che l’aspettava per andare al mare. Quella che sembrava inizialmente una fuga innocente, si rivelerà purtroppo essere uno degli omicidi più efferati e avvolti nel mistero della storia italiana.

Road Diary: Bruce Springsteen And The E Street Band dal 25 ottobre

Un documentario originale che offre uno sguardo approfondito sulle leggendarie esibizioni dal vivo di Bruce Springsteen e la sua E Street Band. Il film mostra filmati inediti delle prove e dei momenti dietro le quinte, insieme a interviste e testimonianze dirette dello stesso Springsteen e dei membri della band.

I maghi di Waverly: Ritorno a Waverly Place dal 30 ottobre

Si conclude con il tanto atteso sequel della celebre serie degli anni 2000 con protagonista Selena Gomez, I maghi di Waverly. Questa volta, la storia si concentra su Billie, una giovane maga con un grande potenziale, coinvolta in una misteriosa profezia. Per imparare a gestire i suoi nuovi poteri e compiere il suo destino, Billie viene mandata a vivere nel mondo dei mortali, dove sarà aiutata da Justin Russo, ex studente di magia e ora insegnante, personaggio fondamentale della serie originale.