Il 2025 è dietro l’angolo e Prime Video è pronto a sorprendere con nuovi interessanti titoli per l’anno venturo. Tra film, serie tv ma anche alcuni show, scopriamo insieme cosa ci riserva il catalogo della piattaforma nei prossimi mesi.

I film in arrivo nel 2025 su Prime Video

L’offerta di film in arrivo è abbastanza ricca e varia. Si comincia con Inarrestabile, titolo original disponibile dal 16 gennaio. La trama segue l’emozionante storia vera di Anthony Robles (Jharrel Jerome), uomo nato con una gamba sola. Grazie alla sua determinazione, al sostegno incondizionato della madre Judy e l’incoraggiamento dei suoi allenatori, Anthony combatte gli ostacoli e supera le difficoltà per guadagnarsi un posto nella squadra dell’Arizona State Wrestling.

Dal 30 gennaio arriva Un matrimonio di troppo, una comedy original. Questa pellicola segue gli esilaranti avvenimenti a seguito di due matrimoni, accidentalmente prenotati nello stesso giorno presso la stessa location. Il padre della sposa (Will Ferrell) e la sorella dell’altra sposa (Reese Witherspoon), per assicurare alle rispettive famiglie una giornata indimenticabile, si affronteranno in un caotico testa a testa.

Il 13 febbraio è la volta di È colpa mia: Londra, film UK Original. In questa rom-com la madre di Noah, Ella, si innamora del ricchissimo William. Quando le due si trasferiscono dall’America a Londra per vivere con William e suo figlio Nick, nasce immediatamente un’attrazione tra Noah e Nick, che cercano di reprimere i loro sentimenti.

Arriveranno anche tre titoli di cui non è ancora stata rivelata la data d’uscita. Tra questi, Non è un paese per single, film italiano e adattamento dell’omonimo bestseller dell’autrice Felicia Kingsley con Matilde Gioli e Cristiano Caccamo.

Un altro film italiano in arrivo è Natale senza Babbo, dove Babbo Natale è interpretato da Alessandro Gassmann che, nel pieno di una crisi esistenziale, decide di prendersi una vacanza scomparendo improvvisamente. Sua moglie Margaret (Luisa Ranieri), sempre stata al suo fianco e pronta a supportarlo, dovrà rimboccarsi le maniche e salvare il giorno più speciale dell’anno. Ma l’impresa sarà più ardua del previsto.

Infine, arriva anche Dimelo Bajito, un film spagnolo. La protagonista è Kamila Hamilton, una donna la cui esistenza precipita nel caos con il ritorno dei fratelli Di Bianco, con cui ha dei conti in sospeso.

Le serie tv e gli show in arrivo nel 2025 su Prime Video

Anche sul lato serie tv e show il catalogo non delude. Si comincia il 9 gennaio con il nuovo show italiano Red Carpet – Vip al tappeto, condotto da Alessia Marcuzzi affiancata dalla Gialappa’s Band. Il game show prevede tre squadre di bodyguard impegnate a scortare cinque star lungo un tappeto rosso che si srotola ai loro piedi.

Il 6 febbraio è la volta di Invincible Stagione 3, serie Global Original. Basato sulla serie a fumetti di Robert Kirkman, del co-creatore Cory Walker e del contributing creator Ryan Ottley, il protagonista è il diciassettenne Mark Grayson. Ereditati i superpoteri del padre, Mark vorrebbe diventare il più grande difensore della Terra. Gli imprevisti e le enormi responsabilità rendono il suo obiettivo più complicato del previsto.

Dal 20 febbraio torna Reacher con la terza stagione. Ispirata al romanzo La vittima designata di Lee Child, il protagonista affronta una vasta impresa criminale nel tentativo di salvare, in una frenetica lotta contro il tempo, un informatore della DEA sotto copertura.

Il 13 marzo poi arriva la terza stagione de La Ruota del Tempo. Rand al’Thor, dopo aver sconfitto Ishamael, si riunisce ai suoi amici a Falme e viene proclamato Drago Rinato. Il suo comportamento però lo rende sempre più irriconoscibile. Moiraine ed Egwene dovranno lavorare insieme per impedire che il Drago passi all’Oscurità.

Tra le altre serie tv in arrivo prossimamente ci sono Costiera, The traitors, Il Baracchino. Tornano anche alcuni titoli molto amati, come Maxton Hall: il mondo tra di noi (stagione 2), L’estate nei tuoi occhi (stagione 3) e la seconda stagione di Pesci Piccoli, serie tv con i The Jackal. Inoltre, arriverà una serie di Maccio Capatonda.

Sul fronte show invece, Prime Video proporrà la quinta stagione di Lol: chi ride è fuori e la seconda di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro.