Una nuova soap sta per fare il suo debutto su Rai Due. “Le leggi del cuore” – questo il titolo della serie TV – ha già conquistato i consensi del pubblico in Colombia, e dopo il successo in patria ha “rapito” il cuore dei telespettatori statunitensi. Le vicende portate in scena da un cast stellare stanno per arrivare anche in Italia.

Le leggi del cuore, trama della nuova soap Rai

Di cosa parla questa nuova serie tv straniera? Realizzata in Colombia e conosciuta all’estero con il titolo “La Ley del Corazón” narra le vicende umane e professionali di un gruppo di avvocati impiegati in un importante studio legale. Il team è molto noto e apprezzato, visto che ogni controversia – da quelle di diritto penale a quelle di diritto di famiglia – si trasforma nelle aule di tribunale in un nuovo successo.

Nella trama Le leggi del Cuore i casi legali si intrecciano con la storia tra Julia Escallon e Pablo Dominguez, due brillanti avvocati che si incontrano quasi per caso. Lui sta divorziando e lei è in procinto di sposarsi con il collega Camilo Borrero, ma proprio il giorno delle nozze l’uomo viene arrestato per l’omicidio di una spogliarellista. In seguito la vicinanza di Pablo riuscirà a cancellare l’amore di Julia per Camilo, e l’incontro tra i due segnerà inevitabilmente il loro destino.

Le leggi del cuore, quando in TV

Il debutto sul piccolo schermo della nuova soap colombiana è fissato per lunedì 13 gennaio alle 17:00 su Rai Due. Tuttavia la storia di Julia e Pablo è già disponibile su RayPlay e su TiTok. La TV di Stato ha infatti pensato a un lancio speciale per questa nuova soap, con una programmazione crossmediale.

A partire dallo scorso 14 novembre ogni giovedì sono stati caricati blocchi di 20 episodi inediti della serie tv colombiana sia sulla piattaforma gratuita RaiPlay che sul profilo TikTok dell’emittente.

Le leggi del cuore, cast e puntate del legal drama colombiano

“La Ley del Corazón” è stata prodotta da RCN Colombia e distribuita in Italia da Tunnel Produzioni. Ispirata a fatti realmente accaduti e apprezzata perché propone tematiche attuali talvolta anche delicate, si compone di due stagioni per un totale di 277 episodi.

Rai per il momento ha acquistato solo la prima stagione, composta da 131 puntate della durata di 45 minuti ciascuna.

Nel cast spiccano molti attori tra i più amati del panorama televisivo latino-americano e vincitori di numerosi premi, come Laura Londoño, che nella serie interpreta Julia Escallon, Luciano D’Alessandro, attore e conduttore venezuelano di origine italiane che veste i panni di Pablo Dominguez, e Sebastian Martinez, protagonista dell’acclamata serie Netflix L’Incidente. Tra i volti noti al grande pubblico spiccano anche Iván López nei panni del seducente avvocato Nicolas Ortega, e Mabel Moreno, che interpreta Maria Del Pilar, un’avvocatessa carismatica che lotta per i diritti e per l’emancipazione delle donne.

Grande successo anche per Me llamas del gruppo Piso 21 – sigla originale della serie – che è divenuta hit mondiale con oltre 90 milioni di streaming.