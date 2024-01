Le Indagini di Lolita Lobosco 3 arriva in Tv. L’ufficialità, sulla messa in onda della terza stagione della seguitissima e fortunatissima serie tv di Rai 1 con protagonista Luisa Ranieri, è arrivata proprio dall’attrice.

Le indagini di Lolita Lobosco 3 con Luisa Ranieri: quando in tv su Rai 1

Luisa Ranieri protagonista della serie Tv regina degli ascolti Le Indagini di Lolita Lobosco ha annunciato con una Instagram stories l’arrivo della terza stagione. La prima puntata della fiction Le Indagini di Lolita Lobosco 3, andrà in onda sul piccolo schermo il 4 marzo 2024, e non il 19 febbraio così come si vociferava secondo i primi rumors coccolati nei mesi scorsi. La fortunata fiction che vede protagonista la città di Bari giunta è giunta alla sua terza stagione. La fiction tornare cinque in prima serata su Rai 1.

Luisa Ranieri, in Le Indagini di Lolita Lobosco 3, continuerà a vestire i panni del sostituto procuratore. La serie tv è basata sui celebri romanzi della scrittrice Gabriella Genisi. Le riprese della serie tv sono terminate a dicembre scorso e sono state quasi interamente girate tra le città di Bari, Monopoli e Polignano.

A Luisa Ranieri le chiavi della città di Bari

La fiction Le Indagini di Lolita Lobosco si è riconfermata in questi anni uno dei più grossi successi in termini di ascolti Tv della rete ammiraglia della Rai, rendendo Lolita Lobosco uno dei personaggi più amato del piccolo schermo. Per il suo ruolo da protagonista Luisa Ranieri ha ricevuto dalle mani dal sindaco in dono le chiavi della città al termine delle riprese della celebre fiction di Rai 1.

Quanti episodi avrà Le indagini di Lolita Lobosco 3?

Al momento non si sa ancora quanti saranno gli episodi della serie tv Le Indagini di Lolita Lobosco 3. La seconda stagione ha avuto un totale di 6 episodi dalla durata media di 50 minuti l’uno, si presuppone che anche Lolita Lobosco 3 sarà composta da 6 episodi della stessa durata circa. La serie tv è diretta da Renato De Maria.

Il cast di Le indagini di Lolita Lobosco 3

Ecco di seguito il cast della fiction Le Indagini di Lolita Lobosco 3: