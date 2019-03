Daniele Nardi prima di partire per il Nagna Parbat ha rilasciato un’ultima intervista a Le Iene. Nardi ha tentato di aprire una nuova via per la vetta della nona montagna più alta del mondo.

L’alpinista lo scorso settembre era diventato padre di Mattia a cui ha dedicato una lettera: “se non dovessi tornare: non fermarti, non arrenderti, datti da fare perché il mondo ha bisogno di persone migliori che facciano sì che la pace sia una realtà e non soltanto un’ idea, vale la pena farlo”.