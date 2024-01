Le Iene, il programma di successo di Italia 1, torna in prima serata con una nuova imperdibile puntata. Scopriamo tutte le anticipazioni, i servizi e le inchieste al centro della puntata di stasera, martedì 30 gennaio 2024.

Le Iene puntate, le anticipazioni e gli ospiti stasera: martedì 30 gennaio 2024

Martedì 30 gennaio 2024 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata de “Le Iene“, il programma ideato da Davide Parenti e presentato da Veronica Gentili con la complicità di Max Angioni. Una puntata da non perdere con la partecipazione di un ospite davvero speciale. Si tratta di Elettra Lamborghini, cantante ed influencer di successo, pronta a far riflettere i telespettatori con un personalissimo monologo. Ma passiamo ai servizi e le inchieste al centro della puntata di stasera.

Dopo il servizio della scorsa settimana, in cui un arbitro di serie A ha parlato per la prima volta nella storia del calcio italiano delle anomalie nel sistema arbitrale in Italia, la Iena Filippo Roma è tornato ad occuparsi di questa delicate vicenda. Nel nuovo servizio, l’arbitro di Serie A fornisce nuovi dettagli con un resoconto della riunione organizzata da Gianluca Rocchi con la squadra arbitrale. Ma non finisce qui: spazio anche a nuove testimonianze di altri tre regolatori di gara.

Le Iene, i servizi di stasera: martedì 30 gennaio 2024

Nella puntata di stasera, martedì 30 gennaio 2024 de Le Iene, Filippo Roma si occupa anche delle polemiche scoppiate intorno a Stefano Bandecchi, sindaco di Terni. Il motivo? Le frasi sessiste pronunciate dal primo cittadino durante un consiglio comunale. E ancora: Antonino Monteleone incontra Alessia Pontenani, la legale di Alessia Pifferi. La donna è accusata di aver fatto morire di stenti la figlia Diana, di soli 18 mesi. L’avvocatessa è indagata con due psicologhe del carcere di San Vittore, per falso e favoreggiamento con l’accusa di aver prodotto una relazione falsa al fine di avere una perizia psichiatrica della donna utile alla sua difesa.

Questo e tanto altro nella puntata di stasera delle Iene, il programma ideato da Davide Parenti disponibile in streaming, anche all’estero, su www.iene.it.