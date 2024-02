Torna l’appuntamento con Le Iene Show anche nella settimana di Sanremo 2024. Il programma di successo di Italia 1 non si ferma nemmeno nella “settimana santa” del Festival ed è pronto a fare compagnia ai telespettatori con tanti nuovi servizi. Scopriamo i temi e le anticipazioni della puntata di stasera, martedì 6 febbraio.

Le Iene puntate, le anticipazioni e gli ospiti stasera: martedì 6 febbraio 2024

Martedì 6 febbraio 2024 dalle ore 21.20 tornano “Le Iene“, il programma ideato da Davide Parenti e presentato da Veronica Gentili con la complicità di Max Angioni in prima serata su Italia 1. Tra gli ospiti della puntata, che sfida la prima serata del Festival di Sanremo 2024 di Amadeus, ci sarà il cantante Gio Evan. All’anagrafe Giovanni Giancaspro, è uno scrittore, poeta e cantautore italiano e sarà protagonista di un monologo da non perdere.

Ma passiamo ai servizi e ai temi al centro della puntata di stasera. Il primo è quello di Filippo Roma che torna ad occuparsi della delicata questione degli arbitri in Italia. Dopo l’intervista esclusiva ad un ex arbitro che ha rivelato anomalie nel sistema arbitrale italiano si torna ad indagare. Il direttore di gara di serie A in attività segnala una serie di nuovi episodi controversi. L’inviato questa volta cercherà di incontrare i vertici del calcio italiano per approfondire la cosa.

Le Iene, i servizi di stasera: martedì 6 febbraio 2024

Nella puntata di stasera, martedì 6 febbraio 2024 de Le Iene, spazio anche al servizio di Antonino Monteleone che torna ad occuparsi del caso Pifferi. L’inchiesta della Iena parte dalle parole di Viviana Pifferi, la sorella di Alessia, la donna accusata di aver fatto morire di stenti la figlia Diana, di soli 18 mesi.

Questo e tanto altro nella puntata di stasera delle Iene. Ricordiamo che il programma è ideato da Davide Parenti e può essere seguito in streaming, anche all’estero, su www.iene.it.