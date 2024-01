Tutto pronto per una nuova puntata de Le Iene in prima serata su Italia1. Scopriamo tutti gli ospiti, le anticipazioni e i servizi al centro della puntata di stasera, martedì 16 gennaio 2024.

Le Iene puntate, le anticipazioni e gli ospiti stasera: martedì 16 gennaio 2024

Martedì 16 gennaio 2024 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata de “Le Iene“, il programma ideato da Davide Parenti e presentato da Veronica Gentili con la complicità di Max Angioni. Una lunga diretta con la presenza di diversi ospiti pronti a raccontarsi e raccontare il mondo di oggi attraverso monologhi che diventano spunti di riflessione. Tra gli ospiti di stasera: Chiara Bordi, l’attrice co-protagonsita con Raoul Bova della nuova serie Mediaset “I Fantastici 5”. E ancora: l’imitatrice Brenda Lodigiani, conosciuta dal grande pubblico per l’imitazione di Annalisa.

Ma passiamo ai servizi della puntata di stasera. Alcuni giorni fa l’ex allenatore della Lazio Sven-Goran Eriksson ha comunicato di essersi ammalato di un tumore incurabile al pancreas. La Iena Nicolò De Devitiis è andato in Svezia per consegnare all’allenatore un video messaggio da parte di alcuni giocatori della Lazio con cui nel 2000 ha sfiorato la vittoria dello scudetto. Tra i tanti ex calciatori Mancini, Nesta, Nedved, Vieri che hanno detto al loro CT: “Forza Mister non mollare!”.

Le Iene, i servizi di stasera: martedì 16 gennaio 2024

Tra i servizi della puntata di stasera, martedì 16 gennaio 2024, de Le Iene anche quello di Gaetano Pecoraro che si è occupato della crisi in cui riversano i pronto soccorso italiani. Con l’aumento dei casi di influenza e Covid, sono migliaia gli italiani che per l’assenza di una medicina territoriale si recano in ospedale e al pronto soccorso per farsi visitare. Una situazione che sta degenerando in tutta Italia con diverse regioni, dalla Lombardia al Lazio, che hanno messo a servizio un’applicazione che permette di capire in tempo reale l’affluenza.

Da segnalare poi lo scherzo a Francesco Facchinetti messo a punto da Sebastian Gazzarrini. Il conduttore durante un’intervista dedicata all’intelligenza artificiale viene bendato e legato a una sedia. Uno scherzo tutto da ridere che coinvolge anche Fedez e Amadeus.

Questo e tanto altro nella puntata di stasera de Le Iene, in onda su Italia 1.