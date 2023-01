Nuovo appuntamento con Le Iene Show con Teo Mammucari e Belen Rodriguez in prima serata su Italia 1. Scopriamo i servizi e le anticipazioni della puntata in onda questa sera, martedì 17 gennaio 2023, come sempre su Italia 1.

Le Iene stasera su Italia 1: le anticipazioni

Tutto pronto per una nuova puntata de Le Iene Show, il programma cult condotto da Belen Rodriguez e Teo Mammuccari in onda dalle ore 21.20 di martedì 17 gennaio 2023 in prima serata su Italia 1. Come sempre tanti servizi di denuncia e di inchiesta che tratteranno temi di attualità e cronaca. Tra i servizi della puntata di questa sera il caso di un coach olistico che, tramite la ‘liberazione emozionale’ offre “aiuto le donne confuse e bloccate, senza una direzione precisa, a riprendere in mano con decisione la loro vita”. Un tema di cui si era già discusso nelle scorse puntate che però verrà approfondito con nuovi retroscena.

Spazio poi alla storia della professoressa di Rovigo che ha denunciato i suoi 24 studenti che, durante una lezione in classe, le hanno sparato con un fucile ad aria compressa riprendendo tutta la scena e pubblicandola sui social. Una storia su cui discute tanto e che ha spinto il Ministero dell’Istruzione a condurre delle indagini che sono ancora in corso.

Le Iene, i servizi di martedì 17 gennaio 2023

Ma non finisce qui, tra i servizi della puntata de Le Iene Show di martedì 17 gennaio 2023 spazio anche al servizio di Max Angioni che si è occupato della legalizzazione della droga a New York. Il comico e coach si è occupato di un tema molto scottante e che sta facendo discutere tantissimo sui social: la legalizzazione della marijuana nella città di New York. Il tema, infatti, divide ancora una volta.

Questo e tanti altri servizi nella nuova puntata del programma di approfondimento e attualità, tra i più amati e seguiti dal pubblico televisivo italiano, ideato da Davide Parenti.