Questa sera tornano Le Iene su Italia1 con Nicola Savino e Madame. Dallo studio di Cologno Monzese una nuova puntata ricca di servizi, interviste e approfondimenti giornalistici. Ecco tutte le anticipazioni della puntata del 2 novembre 2021.

Le Iene, questa sera, con Nicola Savino e Madame: anticipazioni puntata del 2 novembre

L’appuntamento del martedì sera di Italia1 è con Le Iene. Ad accompagnare Nicola Savino e la Gialappa’s Band, in questa quinta puntata, tocca alla giovanissima Madame. Cantautrice dallo stile inconfondibile, tra i Big dell’ultimo Festival di Sanremo 2021 con il brano Voce e vincitrice di ben due Targhe Tenco per Miglior Canzone con Voce, scritta insieme a Enrico Botta e Dario Faini, e per Opera Prima con l’album Madame.

“Sono molto felice e grata per questa nuova opportunità che mi vede condurre un programma cult della tv italiana. Spero di riuscire a far divertire e riflettere, come una vera Iena, durante la conduzione di questa puntata speciale”

Pecoraro, Rei e De Devitiis tra i servizi di questa sere de Le Iene su Italia1

Questa sera, saranno affrontate varie tematiche e vari casi. Infatti, l’inviato Gaetano Pecoraro si occuperà del Caso di Voghera: il 20 luglio scorso l’Assessore alla Sicurezza, Massimo Adriatici, sparò al marocchino Youns El Boussettaoui durante una colluttazione in piazza Meardi.

Roberta Rei, invece, ha incontrato la moglie di un boss napoletano, arrestato quest’estate con la sua collaborazione, ancora sprovvista di protezione.

“In casa vedevo tutto: le armi, i traffici di droga, ero al corrente delle estorsioni. Non avevo più il permesso di uscire, non rimanevo mai da sola in casa e quasi tutti i giorni mi diceva ‘Io ti atterro, la gente come te la faccio scomparire’. Penso abbia tentato di uccidermi. Sapevo che al di là di me sarebbe presto scattata una guerra di camorra. Con la scusa di comprare le sigarette sono uscita di casa e sono andata dai carabinieri che con una prima perquisizione hanno trovato i fucili”

La donna ha paura, si sente minacciata e ha dichiarato: “Sono una mamma in preda alla disperazione che è stata lasciata in pasto ai camorristi, insieme ai miei figli”.

Nicolò De Devitiis propone ad alcune influencer come Giulia Salemi e Taylor Mega di postare sui loro profili Instagram delle foto naturali. Tutto parte dall’istituzione, in Norvegia, di una legge che obbliga a dichiarare se uno scatto è stato modificato o meno.

Insomma, le influencer riusciranno a dire addio ai filtri in nome di una bellezza naturale? Non resta che guardare, questa sera, Le Iene su Italia1.