Ci siamo. Tutto pronto per il ritorno in tv de “Le Iene“, il programma di approfondimento e attualità tra i più seguiti dal pubblico televisivo italiano, che propone inchieste e servizi giornalistici facendo uso di uno stile irriverente e satirico. Scopriamo insieme le anticipazioni e i servizi della puntata di martedì 4 ottobre 2022.

Le Iene, stasera su Italia 1 con Belén Rodriguez e Teo Mammucari: gli ospiti

Da martedì 4 ottobre 2022 torna l’appuntamento con “Le Iene“, il programma cult trasmesso in prima serata su Italia 1. Confermati al timone dello show la super coppia formata da Belén Rodriguez e Teo Mammucari. Con loro, anche quest’anno, troveremo Max Angioni ed Eleazaro Rossi, due giovanissimi comici pieni di talento. Nella prima puntata di martedì 4 ottobre non mancheranno alcuni ospiti speciali; a cominciare dal duo foggiano Pio e Amedeo e il comico e cabarettista Saverio Raimondo.

Ma passiamo ai servizi che vedremo in onda stasera.

Le Iene, i servizi della prima puntata di martedì 4 ottobre 2022

Tra i servizi della prima puntata di martedì 4 ottobre 2022 de Le Iene 2022 segnaliamo: il primo servizio di Belen Rodriguez che ha dismesso le vesti di conduttrice per calarsi in quelle di Iena. Il primo servizio di Belen è dedicato al tema della dismorfofobia: il disturbo psicologico che nasce dall’eccessiva preoccupazione per difetti fisici, anche immaginari, che porta chi ne soffre a vivere uno stato di inadeguatezza e disagio profondo.

Spazio poi a Stefano Corti che, dopo il no di Laura Pausini alla canzone “Bella Ciao”, ha cercato di farla cantare a diversi leader politici: da Giorgia Meloni a Pierferdinando Casini fino a Giuseppe Conte a Matteo Salvini. Non mancheranno poi inchieste, reportage, interviste e scherzi, che caratterizzano da sempre la trasmissione, la nuova stagione del programma ideato da Davide Parenti. Infine ogni settimana ospiti di primissimo livello: protagonisti del panorama sportivo, musicale, artistico e cinematografico che porteranno in scena monologhi su temi di attualità capaci di offrire spunti di riflessione o di discussione.