Le Iene Show tornano in prima serata con l’appuntamento del giovedì condotto da Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei. Ecco tutte le anticipazioni sui temi e i servizi al centro della puntata di questa sera, giovedì 5 marzo 2020.

Giovedì 5 marzo 2020 alle ore 21.20 tornano Le Iene Show con una nuova puntata settimanale. Questa volta a condurre la serata un trio tutto al femminile con Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei.

Ecco alcuni dei servizi al centro della puntata di questa sera. Il primo è quello della Iena Alessandro De Giuseppe che si è occupato della ricostruzione edilizia realizzata in Emilia Romagna dopo il terribile terremoto del 2012. Per l’occasione la Iena ha incontrato Stefano Bonaccini, il Presidente della Regione Emilia Romagna, per cercare di fare chiarezza su come sono stati spesi ed utilizzati molti dei soldi pubblici. Dopo la tragedia del terremoto dell’Emilia, infatti, in tanti hanno cercato di approfittare della situazione per ottenere finanziamenti e non solo.

Le Iene Show, servizi e scherzi del 5 marzo 2020

Spazio poi all’inchiesta di Antonino Monteleone che torna ad occuparsi della “Strage di Erba” compiuta da Olindo Romano e Angela Rosa Bazzi che, l’11 dicembre del 2006, hanno ucciso a colpi di coltello e spranga Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Durante il servizio la Iena ha incontrato Azouz Marzouk, il marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef, che ha deciso di tornare sul luogo del delitto.

Infine non mancherò lo scherzo de Le Iene che in questa puntata coinvolgerà due volti noti: il primo scherzo è stato realizzato ai danni del calciatore Marco Verratti, mentre il secondo ha per protagonista l’attrice Eva Grimaldi. Due scherzi da non perdere!

L’appuntamento con Le Iene Show è come sempre in prima serata su Italia 1, ma ricordiamo che il programma cult ideato da Davide Parenti è disponibile anche in modalità streaming anche per chi vive all’estero sul sito ufficiale www.iene.it.