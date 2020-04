Tutto pronto per il ritorno in tv de Le Iene Show. Il programma cult torna in prima serata su Italia 1 con un’edizione riformulata per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Coronavirus. Scopriamo tutte le anticipazioni, i servizi e le inchieste al centro della puntata in onda questa sera, martedì 21 aprile 2020.

Le Iene 2020, stasera torna su Italia 1

Martedì 21 aprile alle ore 21.20 torna Le Iene Show, il programma cult e di successo di Italia 1 condotto questa sera dal trio Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma.

Dopo la sospensione forzata decisa in data in 8 marzo 2020 a seguito della positività riscontrata al test sul Coronavirus di uno degli inviati, il programma riapre i battenti con una nuova puntata affidata alla conduzione del trio maschile composto da Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani. Un ritorno che terrà conto delle richieste legate all’emergenza sanitaria Coronavirus visto che non ci sarà il classico studio né tantomeno la presenza del pubblico. I conduttori saranno presenti, ma da postazioni ben distanziate, mentre gli inviati saranno in collegamento dalle proprie case per raccontare il servizio.

La prima puntata sarà interamente dedicata al tema del Coronavirus. Il primo servizio è quello di Luigi Pelazza che ha incontrato il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana per chiedere spiegazioni circa l’ex ospedale civile di Legnano (MI). La struttura, chiusa nel 2010, è stata successivamente ristruttura e potenziata, ma non è stato utilizzato per fronteggiare l’emergenza Covid-19 che ha colpito al cuore la Lombardia, in assoluto la regione italiana con il più alto numero di decessi e contagi.

Le Iene anticipazioni: scherzi e servizi sul Coronavirus

Spazio poi all’inchiesta di Gaston Zama dedicata a come è nato questo virus. Stando a quanto già pubblicato su riviste del calibro di “Nature” e “The Lancet”, il virus sarebbe passato dal pipistrello all’uomo con l’intermediazione dello zibetto. Questo piccolo mammifero viene venduto nei mercato di animali vivi, i cosiddetto “wet markets” diffusissimi in Cina. La Iena ha intervistato David Quammen e Peter J. Li, due esponenti del mondo scientifico che hanno precisato come questa pandemia fosse una tragedia già annunciata da tempo.

Durante la puntata non poteva mancare gli scherzi; vittima della prima puntata è Michelle Hunziker caduta nella trappola delle Iene Corti e Onnis con la complicità della figlia Aurora Ramazzotti. Infine il servizio di Nicolò De Devitiis che ha raccontato come il Coronavirus abbia amplificato l’utilizzo dei social networks, in particolare Instagram dove vip e persone comuni si sono dedicati a lunghe ore di dirette.