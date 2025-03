Tutto pronto per il ritorno de Le Iene Show, il programma di approfondimento e attualità ideato da Davide Parenti trasmesso in prima serata su Italia 1. Ecco tutti i temi, le inchieste, gli ospiti e le anticipazioni al centro della puntata di stasera, martedì 11 marzo 2025.

Le Iene Show puntate, le anticipazioni e gli ospiti stasera: 11 marzo 2025

Stasera, martedì 11 marzo 2025 dalle ore 21.20 tornano “Le Iene“, il programma condotto da Veronica Gentili con la complicità di Max Angioni in prima serata su Italia 1. Tra le dlle novità di questa edizione il contest “Questa La So”, un format inedito per Le Iene che coinvolgerà il pubblico a casa, dando la possibilità di vincere 1.000 euro in gettoni d’oro, per ogni sessione di gioco. Entriamo nel vivo dell’appuntamento di questa sera con gli ospiti attesi in studio; si tratta di The Kolors e di Settembre, entrambi reduci dall’esperienza del Festival di Sanremo 2025.

Ma passiamo ai servizi al centro della puntata di stasera: si parte con l’inchiesta di Roberta Rei sulla tragica morte dei tre ragazzi trascinati via dal fiume Natisone a maggio dello scorso anno. Cosa è successo? Ma soprattutto cosa non ha funzionato quel giorno, visto che sono stati necessari 41 minuti per l’arrivo dei soccorsi? Dopo la diffusione degli audio tra Patrizia e i soccorritori, nel nuovo servizio le chiamate inedite intercettate tra i vari operatori coinvolti nei soccorsi: il NUE112, i Vigili del Fuoco e la SORES FVG.

Tra i servizi della puntata di stasera de Le Iene Show, trasmessa martedì 11 marzo 2025, anche quello di Nicolò De Devitiis che ha vissuto 48 ore accanto a Bruno Barbieri, il temutissimo giudice di aspiranti cuochi e di hotel. Un lungo viaggio che ha preso il via da Bologna dove lo chef ha aperto per la prima volta le porta di casa sua. Non solo, scopriremo anche i cibi che Barbieri ha nel suo frigo e soprattutto nel suo letto c’è davvero il topper?

Il viaggio termina a Sassoferrato, nelle Marche, dove Barbieri ha fondato la sua factory creativa e dove insegnerà all’inviato de Le Iene a fare i tortellini in fonduta di parmigiano. Questo e tanto altro nella puntata di stasera de Le Iene Show. Ricordiamo che il programma può essere seguito in streaming, anche all’estero, su www.iene.it