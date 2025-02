Tutto pronto per il ritorno in prima serata de Le Iene Show, il programma di approfondimento e attualità ideato da Davide Parenti. Dopo l’appuntamento della domenica, il programma raddoppia con una nuova puntata trasmessa il martedì in prima serata sempre su Italia 1. Scopriamo tutti i temi, le inchieste, gli ospiti e le anticipazioni al centro della puntata di stasera, martedì 18 febbraio 2025.

Le Iene puntate, le anticipazioni e gli ospiti stasera: 18 febbraio 2025

Stasera, martedì 18 febbraio 2025 dalle ore 21.20 va in onda il nuovo appuntamento settimanale de “Le Iene“, il programma ideato da Davide Parenti e condotto da Veronica Gentili con la complicità di Max Angioni in prima serata su Italia 1. Un’edizione rinnovata e ancora più spettacolare con ospiti, monologhi, divertimento e tante novità. Tra le novità di questa sera il debutto del contest “Questa La So”, un format inedito per Le Iene che coinvolgerà il pubblico a casa, dando la possibilità di vincere 1.000 euro in gettoni d’oro, per ogni sessione di gioco.

Naturalmente come sempre spazio ai servizi fiore all’occhiello del programma, anche se la puntata del martedì si preannuncia con un taglio leggero e divertente rispetto a quella della domenica, ma senza rinunciare all’irriverenza e all’inconfondibile stile della trasmissione.

Le Iene, i servizi di stasera: martedì 18 febbraio 2025

Ma passiamo alle anticipazioni de Le Iene Show di martedì 18 febbraio 2025 su Italia. Tra i servizi al centro della puntata di stasera un resoconto sull’avvenuta di Achille Lauro al Festival di Sanremo 2025 con “Incoscienti giovani”. Il cantautore romano, classificatosi al settimo posto, è stato seguito per tutta la settimana da Nicolò De Devitiis. E ancora: lo scherzo realizzato ai danni di Shaila Gatta poco prima del suo ingresso nella casa del Grande Fratello fino ad un emozionante reportage di Alice Martinelli dall’Uganda, dove ha incontrato il corpo di ballo di bambini che sta conquistando i social.

Ricordiamo che Le Iene Show può essere seguito in streaming, anche all’estero, su www.iene.it.