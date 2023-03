Tutto pronto per una nuova puntata de “Le Iene Show“, il programma condotto da Belen Rodriguez in prima serata su Italia 1. Scopriamo tutte le anticipazioni e i servizi in onda questa sera, martedì 21 marzo 2023.

Le Iene Show stasera su Italia 1: ospiti e anticipazioni di martedì 21 marzo 2023

Martedì 21 marzo 2023 dalle ore 21.25 torna l’appuntamento con “Le Iene“, il programma condotto da Belen Rodriguez accompagnata dalla presenza dei comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Dopo l’assenza della scorsa settimana per motivi di salute, la showgirl argentina torna al timone del programma cult ideato da Davide Parenti in diretta su Italia 1. Non solo, il programma è disponibile anche in streaming e all’estero su www.iene.it.

Ma passiamo agli ospiti della puntata di martedì 21 marzo: le cantautrici Fiorella Mannoia e Francesca Michielin, Carolina Orlandi, figlia della moglie del manager David Rossi, scomparso dieci anni fa a Siena e lo stylist Nicolò Cerioni.

Le Iene Show, i servizi di stasera: martedì 21 marzo 2023

Tra i servizi della puntata di martedì 21 marzo 2023 de Le Iene segnaliamo quello di Roberta Rei dedicato a Elaheh Tavakolian, la giovane donna iraniana diventata uno dei simboli della lotta nel suo Paese, che finalmente è arrivata in Italia. Dopo averla incontrata in Turchia la scorsa settimana, questa volta l’inviata de Le Iene è pronta ad incontrarla in Italia. La giovane donna iraniana è stata prelevata dalla Turchia dopo l’annuncio choc della scorsa puntata: “Ho molta paura. Vi prego, qui potrebbero uccidermi”.

Elaheh ha una benda sull’occhio che le copre la ferita causata da un proiettile sparato dalle forze di sicurezza durante una delle brutali repressioni alle manifestazioni antigovernative, una di quelle che a settembre ha portato alla morte la ventiduenne Mahsa Amini. Dopo l’appello fatto al pubblico sono arrivate donazioni di circa 14.500 euro. Nei prossimi giorni Elaheh sarà ricoverata nel reparto di Oculistica dell’Ospedale San Raffaele di Milano dove comincerà le cure. Intanto Roberta Rei le ha presentato una donna che da sempre combatte per i diritti delle donne iraniane: Giulia Salemi.

Questo e tanto altro nella puntata de Le Iene Show in onda stasera, martedì 21 marzo 2023, su Italia 1.