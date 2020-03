Le Iene tornano su Italia 1 dopo il periodo di quarantena legato al Coronavirus. Lo scorso 8 marzo, infatti, un caso positivo al virus Covid 19 aveva spinto Mediaset a sospendere il programma cult condotto da Nicola Savino e Alessia Marcuzzi. Ora la coppia di conduttori è pronta a tornare in onda: ecco quando.

Le Iene Show in onda dopo il caso positivo al Coronavirus

Tutto pronto per il ritorno in tv de Le Iene Show, il programma di approfondimento e di attualità di Italia 1 condotto da Nicola Savino e Alessia Marcuzzi. Dopo la chiusura forzata di alcune settimane fa per via del Coronavirus, Mediaset ha annunciato la ripartenza della trasmissione cult che torna in prima serata da giovedì 9 aprile 2020.

Un ritorno molto atteso quello del programma cult ideato da Davide Parenti che torna in onda con nuovi servizi di cronaca e attualità, ma anche inchieste e interviste dissacranti affidate ai vari inviati del programma. L’edizione 2020 è composta da due appuntamenti settimanali: il martedì sera con la conduzione di Nicola Savino e Alessia Marcuzzi, mentre il giovedì con la conduzione alternata del trio maschile Filippo Roma, Giulio Golia e Matteo Viviani e del trio femminile Veronica Ruggeri, Roberta Rei e Nina Palmieri.

Le Iene ai tempi del Coronavirus

Sicuramente molti dei servizi delle nuove puntate de Le Iene saranno dedicati all’emergenza sanitaria da Coronavirus che da circa un mese ha colpito il nostro Paese registrando un vero e proprio record di decessi e contagi. La situazione è ancora grave con il Governo costretto a prendere delle misure restrittive come non era mai successo prima.

Non solo, anche il mondo dello spettacolo ha subito l’emergenza Coronavirus con tantissime trasmissioni sospese o annullate; tra queste anche quella de Le Iene che lo scorso 8 marzo è stata sospesa da Mediaset per cautela sanitaria dopo che si era registrato un caso di positività al Coronavirus.