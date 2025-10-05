Nuovo appuntamento con Le Iene Show 2025, il programma di approfondimento e attualità torna in prima serata su Italia 1. Ecco i temi, le inchieste, gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, domenica 5 ottobre 2025.

Le Iene 2025, stasera su Italia 1: ospiti e anticipazioni

Stasera, domenica 5 ottobre 2025 dalle ore 21.13 va in onda una nuova puntata de Le Iene Show 2025, il programma condotto da Veronica Gentili con la complicità di Max Angioni su Italia 1. La diretta de Le Iene, il programma di approfondimento e attualità ideato da Davide Parenti è trasmessa su Italia1 e in modalità live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Al centro della puntata di oggi tenute nuovo inchieste pronte a far discutere, ma anche interviste inedite a personaggi del mondo dello spettacolo. Ma passiamo agli ospiti: in studio Noemi e Rocco Hunt pronti a travolgere il pubblico con la hit estiva “Oh ma”. Non solo, tra gli ospiti anche Giorgia Surina, conduttrice radio televisiva protagonista di un monologo.

Tra le inchieste di stasera c’è quella di Gaetano Pecoraro. Un intervento che fino a pochi anni fa sembrava fantascienza, oggi è realtà: il trapianto d’utero da donatrice deceduta. Una sperimentazione medica straordinaria che sta cambiando il futuro della fertilità e che nel mondo ha già regalato la vita a 24 bambini, due dei quali nati proprio in Italia.

Le Iene 2025, la diretta della puntata tra inchieste e servizi su Italia 1

Nella puntata di stasera, domenica 5 ottobre 2025 de Le Iene Show spazio anche all’inviato Nicolò De Devitiis pronto a far discutere con una inchiesta sul mondo dei taxi. Alcuni tassisti avrebbero trovato il modo di guadagnare più del dovuto, sfruttando le falle di una nota app di prenotazione. Un trucco semplice, formalmente legale, ma che ricade sulle tasche dei clienti. Le telecamere de Le Iene smascherano il sistema e mostrano come, dietro un’apparente normalità, si nasconda un piccolo inganno quotidiano.

Nella puntata di oggi Daniele Bonistalli, invece, riporta l’attenzione su una ferita ancora aperta. Si tratta del disastro ferroviario di Andria e Corato del 2016, in cui persero la vita 23 persone. Attraverso testimonianze e ricostruzioni, il servizio mette in luce errori, ritardi e responsabilità che hanno portato al più grave incidente ferroviario della Puglia. Da segnalare anche il servizio di Roberta Rei che riaccende i riflettori sul mondo della ginnastica ritmica e sulla sua ombra più controversa. Le Iene raccontano la vicenda giudiziaria di Emanuela Maccarani, ex direttrice tecnica della nazionale italiana, oggi sotto processo per presunti abusi nei confronti di giovani atlete.

Questo e tanto altro nella puntata di stasera de Le Iene Show, il programma trasmesso in prime time su Italia1, ma che ricordiamo può essere seguito in streaming, anche all’estero, su www.iene.it.