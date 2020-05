Nuovo appuntamento con “Le Iene Show”, il programma cult di Italia 1. Anche questa settimana tanti i servizi dedicati all’emergenza sanitaria Coronavirus. Scopriamo le anticipazioni, i servizi e le inchieste al centro della puntata in onda questa sera, martedì 12 maggio 2020.

Le Iene 2020: i servizi sul Coronavirus

Martedì 12 maggio 2020 alle ore 21.20 va in onda una nuova puntata de Le Iene Show, il programma cult e di successo di Italia 1 condotto questa settimana dal trio femminile Nina Palmieri, Veronica Ruggeri e Roberta Rei.

Al centro della puntata di questa sera ancora una volta l’emergenza sanitaria Coronavirus, ma anche spazio a temi di strettissima attualità, inchieste, servizi di denuncia e gli immancabili scherzi. Tra i servizi della puntata c’è quello della Iena Alessandro Politi che è tornato ad occuparsi del plasma iperimmune, una delle possibili cure contro il virus Covid-19. Per l’occasione l’inviato si è recato negli ospedali di Mantova, Pavia e Padova dove sono in fase di sperimentazione le cure sui pazienti finora risultate positive.

Un altro servizio è quello di Gaetano Pecoraro dedicato ai “test pungidito” attualmente in utilizzo in diverse regioni italiani, ma non in Lombardia che risulta essere quella più colpita dal Coronavirus. La Regione Lombardia, infatti, non li ritiene affidabili. Come mai? Per l’occasione l’inviato ha incontrato il Professor Massimo Galli, virologo dell’ospedale Sacco di Milano.

Le Iene, scherzi e servizi di martedì 12 maggio 2020

Non mancano poi gli scherzi durante la diretta de Le Iene Show di martedì 12 maggio 2020. Lo scherzo di questa settimana è una sorta di esperimento dal titolo “Amori in quarantena” e dedicato ad una coppia nata proprio in tv. Si tratta di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, l’ex tronista e corteggiatrice che si sono innamorati negli studi di Uomini e Donne.