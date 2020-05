Le Iene Show tornano in prima serata su Italia 1 con una nuova imperdibile puntata ai tempi del Coronavirus. Ecco le anticipazioni, i servizi e le inchieste al centro della puntata in onda questa sera, martedì 5 maggio 2020.

Le Iene Show 2020: presentatori di stasera

Martedì 5 maggio 2020 alle ore 21.20 nuovo appuntamento con Le Iene Show, il programma cult e di successo di Italia 1 condotto questa settimana dal trio maschile composto da Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma.

La puntata di questa sera è nuovamente dedicata ai temi del momento: dall’attualità alla crisi economica legata alla pandemia mondiale da Coronavirus. Il primo servizio è a cura di Filippo Roma e Marco Occhipinti che hanno chiesto ai politici di tutti i partiti politici come mai, nonostante la riduzione di lavoro per via dell’emergenza Coronavirus che li ha portati sul posto di lavoro un solo giorno alla settimana hanno ugualmente ricevuto come stipendio 30 mila euro in due mesi.

L’inviato delle Iene ha così lanciato una proposta: donare lo stipendio dei parlamentari a chi ne ha davvero bisogno. In tanti hanno immediatamente aderito alla proposta: da Giorgia Meloni (FdI) a Stefano Buffagni (M5s), da Andrea Romano (Pd) a Danilo Toninelli (M5s). E ancora: Daniela Santanchè (FdI), Ignazio La Russa (FdI), Alfonso Bonafede (M5s), Emanuele Fiano (Pd) e Vittorio Sgarbi (Gruppo Misto). Hanno risposto positivamente anche: Francesco Boccia (Pd), Andrea Orlando (Pd). A non dare risposta: Matteo Salvini (Lega), Ettore Rosato (Italia Viva), Renato Brunetta (FI), Pier Luigi Bersani (LeU), Maurizio Lupi (Gruppo Misto).

Le Iene 2020 servizi di martedì 5 maggio

Non solo, Filippo Roma de Le Iene nello stesso servizio ha incontrato anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a cui ha chiesto come sia possibile il suo taglio di capelli visto che tutti i parrucchieri sono chiuso. “Conte chi è che le ha tagliato i capelli? In questi 2 mesi è andato dal barbiere sottobanco?” chiede l’inviato del programma cult di Italia 1.

Ecco la risposta del Premier Conte: “allora guardi, se lei vuole, le rivelo un segreto eccezionale e siccome è un segreto e lei non mi crederà sono già disponibile alla prova: me li taglio da solo”. Tra i due è partita così un divertente scambio di battute con la Iena che si è proposta di farsi tagliare i capelli dal Premier che ha accettato “Sì, gli darei una sistemata”.