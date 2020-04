Le Iene Show tornano in prima serata su Italia 1 con una nuova imperdibile puntata. Questa settimana alla conduzione il trio femminile composto da Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei. Scopriamo le anticipazioni, i servizi e le inchieste al centro della puntata in onda questa sera, martedì 28 aprile 2020.

Le Iene 2020, stasera torna su Italia 1

Martedì 28 aprile alle ore 21.20 nuovo appuntamento con Le Iene Show, il programma cult e di successo di Italia 1 condotto questa settimana dal trio femminile Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei. Le inviate saranno in collegamento da postazioni differenti in uno studio virtuale creato grazie ad un moderno gioco di regia capace di sfidare le leggi della fisica visto che le tre inviate – conduttrice sembrano vicine, mentre sono distanti per via dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Ma passiamo ai servizi della puntata. Si comincia con il servizio di Ismaele La Vardera che si è occupata della storia di di Daniela Loverde, la preside della scuola primaria e secondaria “Giovanni Falcone” situata nel quartiere Zen di Palermo. La preside aveva fatto una esplicita richiesta di aiuto per l’acquisto di computer, tablet e accessori, strumenti diventati indispensabili per consentire ai suoi studenti di poter studiare a distanza. Tantissime sono state le risposte di solidarietà e donazione arrivate sia dalle regioni del nord che dal sud.

Le Iene, servizi e inchieste sul Coronavirus

Durante la puntata di martedì 28 aprile spazio anche a servizi di denuncia, le inchieste e gli scherzi de Le Iene. Tra i servizi segnaliamo quello di Antonino Monteleone e Marco Occhipinti che si sono occupati del mistero delle mascherine nella Regione Lazio. Stando a quanto trapelato la regione avrebbe acquistato 7 milioni di mascherine con un prezzo molto più alto sborsando una cifra di denaro davvero considerevole; peccato che questi dispositivi fondamentali per vivere ai tempi del Coronavirus e per la cosiddetta Fase 2 non sono mai stati consegnati.

Che fine hanno fatto? A parlare di questo “mascherina Gate” Chiara Colosimo, la consigliera regionale di Fratelli d’Italia che è stata la prima a sollevare alcuni dubbi su questo acquisto avvenuto tramite la Protezione civile regionale. Per questo motivo la Iena ha incontrato il Presidente Nicola Zingaretti.

Questo e tanto altro nella puntata di questa sera de Le Iene Show!