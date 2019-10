Secondo appuntamento settimanale con Le Iene Show, il programma di Italia 1 che, oltre ad un piccolo cambiamento nella collocazione televisiva, torna con un cast rinnovato completamente rinnovato. Ecco tutte le anticipazioni e i servizi della puntata di giovedì 3 ottobre 2019.

Le Iene Show del 3 ottobre 2019

Dopo la puntata del debutto del 1 ottobre 2019 con il ricordo commosso a Nadia Toffa, la Iena guerriera scomparsa lo scorso 13 agosto dopo una lunga lotta contro un cancro al cervello, Le Iene Show tornano con il secondo appuntamento settimanale dell’edizione 2019 2020.

Questa sera, giovedì 3 ottobre alle ore 21.25 appuntamento con una nuova imperdibile puntata de Le Iene Show che vedrà il debutto di tre nuovi conduttori tutto al femminile. Si tratta di Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri, Iene note al grande pubblico che da quest’anno sono “promosse” a conduttrici “alternate” della puntata del giovedì.

Diversi i servizi in onda durante la puntata di giovedì 3 ottobre: a cominciare da quello della Iena Alice Martinelli che incontra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Si prosegue poi con l’intervista di Potito Ruggiero, il 12 enne scendo in piazza da solo in occasione del Fridays for Future, al ministro dell’Ambiente Sergio Costa

Le Iene Show, i servizi della puntata del 3 ottobre

Le Iene Antonino Monteleone e Marco Occhipinti, invece, si occuperanno di una nuova inchiesta dedicata alla scomparsa di una delle opere d’arte dell’antichità più importanti e conosciute al mondo.

Parliamo dei Bronzi di Riace e della controversa storia relativa al loro ritrovamento. Una storia misteriosa che ancora oggi appare poco chiara. Spazio poi al servizio della Iena Alessandro Politi che si occupa della sigaretta elettronica e delle drammatiche storie di ragazzi tra la vita e la morte.

Ma non finisce qui, visto che le Iene Corti e Onnis incontreranno Marco Giampaolo, l’allenatore del Milan, per chiedergli del momento delicato dei rossoneri che non stanno brillando nel campionato di Serie A 2019 2020.