Le Iene tornano in prima serata su Italia 1. Un nuovo imperdibile appuntamento con il programma cult ideato da Davide Parenti e condotto da Nicola Savino con la partecipazione di 10 grandi donne. Scopriamo le anticipazioni e i servizi in onda nella puntata di martedì 26 ottobre 2021, ma preparatevi ad una grande novità!

Le Iene raddoppiano: in onda martedì e venerdì su Italia 1

Grandi novità a Le Iene. Da questa settimana, infatti, il popolare programma di Italia 1 raddoppia il suo appuntamento con due puntate settimanali . Il martedì sera padrone di casa sarà Nicola Savino che quest’anno è affiancato da 10 donne speciali che si alterneranno di puntata in puntata.

Il venerdì sera, invece, il programma vedrà alternarsi il trio maschile formato da Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma e quello al femminile composto da Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei. Questa settimana quindi l’appuntamento con Le Iene è sia martedì 26 ottobre 2021 che venerdì 29 ottobre 2021. Contenti?

Le Iene stasera: i servizi di martedì 26 ottobre 2021

Martedì 26 ottobre 2021 tornano Le Iene con la conduzione di Nicola Savino che questa settimana sarà affiancato da Paola Egonu. La campionessa di pallavolo diventa conduttrice per una notte: “sono grata per quest’opportunità che mi permetterà di scoprire un mondo completamente diverso dal mio. Sono sicura di poter imparare molto da questa esperienza a cui prenderò parte con l’intento di divertirmi, in pieno spirito Iena!”.

Ma passiamo ai servizi della puntata: si parte con una lunga intervista a Valentino Rossi che ripercorre tutte le tappe più importante della sua carriera dopo l’ultima gara di MotoGP al circuito di Misano.

Spazio poi al servizio dedicato a Vladimir Luxuria che è volata a Budapest per marciare durante il Gay Pride di Budapest di luglio 2021 contro l’escalation omofoba del governo di Viktor Orban che ha vietato il tema dell’omosessualità nelle scuole ungheresi.

“Credo che la nostra battaglia debba essere anche trans-nazionale – ha detto la ex parlamentare – “non riesco a pensare che persone come me, perché vivono lontane dai nostri confini, debbano essere ignorate, non aiutate, o non ricevere una solidarietà. Non vorrei che anche nel nostro Paese possano prendere quello di Orban come modello“.

Un lungo servizio in cui Luxuria ha confessato anche le sensazioni e le emozioni provate durante il suo lungo percorso di cambiamento. Questo è tanto altro nella puntata de Le Iene in onda questa sera, martedì 26 ottobre 2021, in prima serata su Italia 1.